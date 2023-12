Une nouvelle peinture murale accueille les visiteurs au Nipissing Ouest

Alain et Sheryl Gaudrault, propriétaires d’EnRoute Cannabis, avec l’artiste Odinamaad (Isaac) Narciso Weber et l’apprenti artiste Nicholas Waiwa.



En entrant au Nipissing Ouest par la route 17 est, la première chose que l’on voit est le magasin EnRoute Cannabis et le site est maintenant orné d’une œuvre d’art géante, un accueil visuel qui annonce la série de peintures murales extérieures que les visiteurs peuvent trouver ailleurs dans la municipalité, notamment au centre-ville de Sturgeon Falls.

La gigantesque peinture murale, réalisée sur une bâche en vinyle, couvre toute la façade ouest d’une cabane Quonset de 24 mètres; il faudrait être aveugle pour ne pas la voir en passant. Elle est l’œuvre de l’artiste autochtone Odinamaad Narciso (Isaac) Weber, maintenant établi dans la région de Sudbury. Alain Gaudrault, propriétaire d’EnRoute, explique qu’il a été mis en contact avec M. Weber par l’intermédiaire d’un employé et qu’ils ont discuté de leur vision du projet. La peinture murale représente un lever de soleil sur un champ vert de plantes de cannabis, traversé par une autoroute et un panneau portant l’inscription EnRoute 420 – un clin d’œil humoristique à l’entreprise. Les couleurs pastel du ciel bleu se fondent dans le ciel environnant, créant un effet attrayant.

Selon M. Weber, le produit final correspond à leur vision partagée. «Nous voulions une représentation qui mette en valeur les aspects typiques de la région : grands ciels, pâturages…» explique-t-il. Après quelques discussions avec M. Gaudrault, il dit que leurs objectifs étaient d’«illustrer la beauté de l’environnement» et d’incorporer le produit, les feuilles de cannabis, qui «rayonnent» comme faisant partie du paysage naturel.

La planification a commencé pendant l’été, puis la peinture a été réalisée en octobre. «Nous devions terminer avant qu’il ne fasse trop froid, sinon la peinture ne sécherait pas,» explique l’artiste. Il s’agissait d’une entreprise gigantesque, mais, étonnamment, il n’a fallu qu’un jour et demi pour achever la peinture proprement dite. M. Weber attribue également le mérite à son apprenti Nicholas Waiwa, qui l’a «évidemment beaucoup aidé. (…) Nous l’avons fait assez rapidement.»

Cette gigantesque peinture murale n’est pas la plus grande réalisée par M. Weber au fil des ans. Cet artiste chevronné a déjà collaboré à des œuvres plus importantes par le passé. Ayant débuté comme artiste de graffiti, il a réalisé des œuvres commandées et non commandées dans diverses parties du monde – l’une de ses plus récentes à Noëlville, qui a attiré l’attention de l’employé d’EnRoute Cannabis et conduit à ce dernier projet.

Après avoir vécu plusieurs années en Hollande et dans le sud de l’Ontario; étudié dans une prestigieuse école d’art néerlandaise puis à l’Université OCAD; formé et créé au sein d’un collectif d’art autochtone; M. Weber a ressenti le besoin de retourner auprès de sa communauté, sur la réserve Henvey Inlet, près de Sudbury, où il espère développer davantage son style de peinture unique.

«C’est une sorte de style néo-Woodland. Je fais partie d’une jeune génération d’artistes autochtones qui ont leur propre vision du style Woodland,» décrit-il. Il s’inspire également de l’art du graffiti et de ses origines africaines et ojibways, ce qui donne un mélange d’influences intéressant et une approche vraiment originale. Il explique qu’il incorpore la nature et les animaux «pour nous rappeler notre environnement et la faune qui nous entoure, c’est important pour moi.»

M. Weber estime que la fresque EnRoute parvient bien à évoquer l’environnement. «Je suis toujours heureux de pouvoir contribuer à ma façon à la société, en créant des choses qui font sortir les gens de leur routine, même s’ils ne font que passer en voiture.» Il est certain que les automobilistes passant sur la route 17 seront frappés par cette immense scène de nature qui leur fera remarquer le paysage environnant.

M. Gaudrault considère également le projet comme un effort d’embellissement et souligne que la municipalité de Nipissing Ouest a soutenu cette initiative en accordant une subvention de 2 570 $, provenant de son Fonds d’amélioration des façades communautaires, ce qui a couvert environ un quart des coûts. L’entreprise a financé le reste.

«Nous nous sentons chanceux de célébrer notre deuxième anniversaire alors que nous voyons tant d’autres magasins de cannabis en difficulté. Notre communauté nous a soutenus et nous voulions lui rendre la pareille, créer un point de repère à l’entrée de Nipissing Ouest, qui se trouve juste devant notre local,» explique M. Gaudrault. «C’est quelque chose que nous offrons à notre communauté et qui, nous l’espérons, illuminera leur journée.»

Jusqu’à présent, les choses semblent aller dans ce sens. M. Gaudrault affirme qu’il reçoit «de nombreux commentaires positifs de la part des clients sur la qualité du résultat. Les gens sont vraiment surpris de ce que l’artiste a pu faire, et il semble que tout le monde en parle, de Noëlville à Markstay en passant par Field et Sturgeon!»