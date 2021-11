Un homme enragé s’en prend aux véhicules stationnés devant Franco-Cité

Deux incidents alarmants devant l’école secondaire Franco-Cité ont mené à trois accusations contre un homme de 48 ans qui habite de l’autre côté de la rue Main, face à l’école.

Le jeudi 4 novembre, on rapporte qu’un élève de 12e année aurait stationné devant l’école du côté est de la rue Main, ce qui est tout à fait autorisé, puis il aurait été confronté au résident en colère. L’homme aurait exprimé sa frustration du fait que les élèves stationnent devant l’école, face à sa demeure. La mère de l’élève serait ensuite intervenue, menant à une confrontation de plus en plus virulente avec le résident.

Le directeur de Franco-Cité, Eric Gendron, dit qu’il pouvait voir la confrontation de plus en plus animée et «verbalement violente.» Il a donc signalé l’incident à la police, et des agents de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) sont arrivés, emmenant l’homme en menottes.

M. Gendron n’a pas vu l’homme endommager le véhicule objet du conflit, mais la police indique qu’il aurait fait des dommages mineurs au phare arrière du côté passager, menant à une accusation de méfait.

M. Gendron pensait devoir imposer un verrouillage d’urgence puisque l’incident est survenu vers 14 h et les élèves devaient quitter l’école vers 15 h. Cependant, cette mesure ne s’est pas avérée nécessaire puisque la police avait emporté l’homme avant la fermeture. «Plus rien ne se passait dans la rue, alors on a pu laisser partir les élèves,» dit-il.

… Pour en savoir plus, cliquez ici