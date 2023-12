L’église de River Valley a besoin d’un nouveau toit

IJL – Réseau.Presse

La paroisse Ste-Rose-de-Lima de River Valley traverse une situation de crise, car il faut remplacer le toit de l’église au coût de 40 000$, somme que la toute petite congrégation aura sans doute du mal à réunir toute seule. Ainsi, le conseil paroissial recueille des fonds et ne se limite pas aux seuls paroissiens pour solliciter des contributions.

Edmond Gravelle, président du conseil paroissial, raconte que des bardeaux s’envolaient lors de vents violents, notamment du côté sud du bâtiment. Il a donc appelé la compagnie d’assurance, mais la réponse n’a pas été d’un grand réconfort. La condition du toit est le résultat de l’usure du temps, et il revient donc à la paroisse de remplacer les bardeaux et d’ajouter des bouches d’aération.

«Ils ont dit que le problème devait être résolu dans un an ou que le toit commencerait à fuir. Le toit a plus de 20 ans, nous allons donc devoir le remplacer entièrement,» précise Edmond Gravelle.

Le diocèse catholique de Sault Ste-Marie, dont relève la paroisse Ste-Rose-de-Lima, prête l’argent au conseil paroissial pour faire les travaux avant que les choses n’empirent, mais ces fonds devront être remboursés. «C’est au printemps que commenceront les travaux,» explique M. Gravelle. «Nous avons déjà payé 50 %, donc tous les matériaux seront prêts.»

La collecte de fonds, elle aussi, est déjà en cours. Monique Serré, membre du conseil paroissial, indique qu’ils ont déjà récolté 6000 dollars et qu’ils ont créé une page de levée de fonds GoFundMe [https://gofund.me/48c2464d] pour solliciter des dons. Sur cette page figure un appel urgent à l’aide, car River Valley seul ne sera peut-être pas en mesure de réunir suffisamment d’argent pour couvrir le toit, ce qui mettrait l’église en péril.

«Nous sommes une petite communauté d’environ 150 familles. C’est pourquoi il nous est difficile de réunir une telle somme d’argent. Si nous ne trouvons pas l’argent, ils fermeront notre église. Comme nous sommes dans une région isolée et que la population est âgée, il serait difficile pour la plupart des paroissiens de se rendre à une autre église dans une communauté voisine,» lamente-t-elle. Mme Serré craint que les habitants de River Valley ne perdent non seulement l’accès aux cérémonies religieuses, mais aussi aux événements communautaires organisés sur le site.

Or, M. Gravelle reste optimiste et se réjouit à l’idée de réunir la communauté pour des collectes de fonds telles que des bingos. «Il y aura d’autres événements de collecte de fonds en hiver et au printemps,» promet-il. Récemment, Gordanna Tomic, une boulangère locale, a vendu des pâtiseries de Noël pour la cause. Plusieurs autres activités ont déjà été programmées. «Nous avons un prêtre qui est né à River Valley [le père Robert Giroux]; il est maintenant à Ste-Marguerite d’Youville à Val Thérèse [Grand Sudbury, près de Hanmer], et ils préparent un souper pour nous. Il y aura un concert avec de la musique et un dîner,» décrit M. Gravelle.

Le père Honoré Dinko Ntumba, auparavant de Chicoutimi, au Québec, est au service de la paroisse de River Valley ainsi que de celles de Field, Lavigne et Verner depuis le mois de septembre. Il y célèbre la messe tous les samedis à 16 h, en français.