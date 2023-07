La musique électronique et l’art s’invitent dans la campagne de Field

L’installation intitulée The River Sentinel, réalisée par l’artiste Kizmet, a illuminé la rivière Sturgeon avec des couleurs changeantes la nuit et a attiré plusieurs photographes lors de l’événement Stacks on the Beach au terrain de camping Fishers’ Paradise à Field.

Danse et étirements à Stacks on the Beach à Field.

Suzanne Gammon

Tribune

La fin de semaine de la fête du Canada a été marquée par une célébration d’un genre différent le long de la rivière Sturgeon – Stacks on the Beach, un collectif de 30 DJ, VJ, danseurs et artistes se produisant sur la plage sablonneuse de Fishers’ Paradise à Field. Pour la troisième année, Jenn Stein et Jon Spyne de 40Hz Soundsystem ont fait le voyage depuis Toronto et ont atterri sur le terrain de camping local pour ce qui s’est progressivement transformé en un rassemblement de premier plan d’amateurs de musique électronique, de danse et d’art de tout l’Ontario.

Jenn Stein décrit la «beach party» annuelle, au cours de laquelle elle et Spyne présentent leur impressionnante installation de DJ : «Le puissant système de sonorisation 40hz est une bête dans le monde de la danse. Ces boîtes faites à la main, alimentées par la technologie Powersoft, créent une scène de rêve pour de nombreux DJ et producteurs (…) en garantissant une expérience sonore totalement immersive. Stacks est comme une réunion de famille annuelle où les artistes, les producteurs et les danseurs se rassemblent pour profiter d’un camping de trois jours et d’une fête sur la plage.»

«Tout le monde est ici avec l’intention de se détendre et de batifoler dans le sable et l’eau, de bouger son corps au rythme de la musique, de camper et de partager des histoires avec des amis qu’on n’a pas vus de toute l’année,» ajoute Mme Stein. Environ 200 personnes étaient présentes, profitant du beau temps et du paysage aménagé, notamment d’une immense sculpture illuminée qui émergeait de la rivière Sturgeon. La grande sculpture peinte, dont l’aspect se transformait grâce à des lumières de couleurs changeantes, a été créée par l’artiste Kizmet. Ses œuvres uniques sont toujours très attendues lors du rassemblement, et de nombreux photographes ont immortalisé cette installation éphémère grandiose.

Les bénévoles de Stacks ont construit un grand dôme couvert la veille du coup d’envoi de l’événement. Les DJ s’y sont installés et les danseurs ont été enveloppés par le mur de haut-parleurs pulsant. Dans l’obscurité de la nuit, les VJ ont ajouté au spectacle des mosaïques de vidéos abstraites projetées sur des tissus blancs, envoûtant les danseurs.

Julie Bertram, copropriétaire de Fishers’ Paradise, était époustouflée par la production cette année. «D’habitude, lors de leurs événements, j’essaie d’y passer une partie de la journée et une partie de la soirée pour avoir une vue d’ensemble de ce que Jenn et Jon font, mais cette fois-ci, je n’ai pas pu m’en détacher, c’était trop magique!» La nouveauté pour 2023 était un dôme plus petit appelé «Safer Stacks», un espace avec des couvertures et des oreillers, de l’eau, des jus de fruits, des thés et des en-cas, des chiens qui se prélassaient et des objets d’art et d’artisanat. Un nouveau camion de frites s’est également installé sur la plage pour nourrir ceux qui ne voulaient pas quitter la zone sablonneuse. «C’était vraiment un succès,» s’est réjoui Mme Bertram.

Sitôt Stacks terminé, Fishers’ Paradise s’est mis à préparer le site pour accueillir son prochain grand événement, le festival de musique River & Sky, qui aura lieu du 20 au 23 juillet. River & Sky, qui en est à sa 15e édition, propose de la musique émergente, des installations artistiques dans les bois, de la nourriture, des artisans locaux et divers ateliers, tout en faisant la promotion d’un mode de vie durable en milieu rural.