Une levée de fonds réussie pour la banque alimentaire

Christian Gammon-Roy

Tribune

La salle Marcel Noël au Centre récréatif de Sturgeon Falls était bondée de monde le samedi soir, 11 février, lorsque 320 personnes ont assisté à une danse animée par le groupe Roadhouse au profit de la Banque alimentaire de Nipissing Ouest. «La collectivité doit être félicitée pour son enthousiasme et sa générosité,» de dire Don Clendenning, directeur de la banque alimentaire, qui qualifie la soirée de «succès incroyable.»

C’est pendant la période des Fêtes que M. Clendenning avait lancé l’idée d’une soirée de levée de fonds en février, car il voulait mieux répartir l’entrée des revenus à la banque alimentaire. Celle-ci reçoit toujours un influx important de dons en décembre, puis les contributions diminuent après Noël alors que la demande, elle, est constante sur toute l’année.

Pendant la soirée, le directeur a confirmé que les dépenses étaient couvertes par les commanditaires et les plus de 12 000$ en ventes de billets, ce qui laissera un profit important à l’organisme. Parmi les commanditaires étaient Don’s Butcher Shop, Stop & Shop, Giant Tiger, Audio Video +, Michaud Lévesque, Tim Hortons, Home Hardware, Rolande et Léo Malette et Total Cabinet Modules, ce dernier ayant payé l’orchestre pour la soirée. De plus, la ville avait renoncé au frais de location pour la salle. L’évènement a pu compter sur le travail des plusieurs bénévoles. M. Clendenning mentionne que la compagnie qui tenait le bar a même refusé d’être payée lorsqu’elle a su que c’était pour la banque alimentaire.

La soirée a attiré une bonne foule et celle-ci ne manquait pas d’enthousiasme. «Une centaine de personnes faisaient déjà la queue dehors à 18h30,» raconte le directeur. Les organisateurs ont ouvert les portes plus tôt que prévu afin d’épargner les gens du froid. Alors que l’orchestre ne montait pas sur scène avant 20 h, l’assistance a profité du début de soirée pour faire des retrouvailles, discuter, rire et prendre un verre. Les gens avaient le cœur à la fête et l’envie de danser; lorsque Roadhouse a commencé à jouer, la piste de danse n’a pas dérougie du reste de la soirée.

