Une fresque qui inspire la fierté

Le samedi 12 juin, le comité de Fierté Nipissing Ouest était entouré d’une petite assemblée pour dévoiler une nouvelle fresque murale située à l’angle des rues King et Queen au centre-ville de Stugeon Falls. L’artiste locale Tracy DeCaen a passé environ 50 heures à créer l’œuvre, qui mesure plus de 7 mètres de largeur et 4 mètres de hauteur. Parrainée par Luc Charles Electrical, l’œuvre présente des notes musicales, une caravane peinte des couleurs de la Fierté, le logo de Fierté Nipissing Ouest et un message de «diversité» en français, en anglais et en langue anishinaabe. «Tout ce que vous voyez ici, ça vient du cœur,» d’exprimer l’artiste qui recevait des louanges de toute part pendant le dévoilement. Plusieurs dignitaires étaient présents, dont le député fédéral Marc Serré, la maire de Nipissing Ouest Joanne Savage et le chef de la Première nation Nipissing Scott McLeod. Le comité espère voir les gens se prendre en photo devant la fresque et continuer à célébrer la diversité au-delà du mois de la Fierté.

