Une Fête du Canada longuement attendue

Après deux ans sans célébration de la Fête du Canada, le Nipissing Ouest a rattrapé le temps perdu ce 1er juillet avec une foule d’activités présentées conjointement par la municipalité de Nipissing Ouest et la troupe de théâtre Dream Catchers. La fête a commencé à 10 h avec un marché et des jeux pour enfants dans l’arène de Sturgeon Falls, suivis d’un concert dans la salle communautaire Marcel Noël, puis s’est terminée en beauté avec des feux d’artifice au-dessus de la rivière Sturgeon.

L’évènement a été un grand succès, même si les préparatifs ont été parsemés d’embuches. Katherine Clark, représentante de la troupe Dream Catchers, dit qu’un groupe musical qui devait jouer s’est démantelé juste avant le spectacle. Elle souligne aussi le décès soudain de Sylvain Langlois, bénévole et époux d’une membre du comité Dream Catchers, April Langlois. M. Langlois devait aussi jouer pendant le concert. En fin de compte, la troupe a dédié le spectacle à son souvenir.

Refusant tout obstacle à la célébration, la troupe a persévéré; elle a continué à tenir des auditions et remplacé le groupe absent par un DJ. «Nous sommes bons à travailler sous pression et à réagir vite lorsque tout nous tombe sur la tête,» dit Mme Clark en riant. En effet, le groupe a réussi son pari : 42 vendeurs ont participé au marché et environ 270 spectateurs ont assisté au concert.

Il faut dire que l’évènement était dans leur mire depuis plus de deux ans. C’est en 2020 que la municipalité avait proposé à la troupe Dream Catchers de préparer un spectacle pour la Fête du Canada au musée Sturgeon River House. Or, cette célébration a été annulée en raison de la pandémie. En 2022, c’est plutôt Dream Catchers qui s’est adressé à la ville pour demander l’accès aux installations municipales pour la tenue d’activités le 1er juillet. Les deux partis ont décidé de collaborer : la troupe Dream Catchers allait s’occuper du marché et du concert alors que la ville allait présenter les feux d’artifice.

