Une communauté plus accueillante après un an de Fierté

Serge et Lynne Bourgoin de Just Chillin’ ont présenté aux membres du comité de Fierté Nipissing Ouest, Lynne Gervais et Ryan Conway le 29 Juin un don de 445$

Juin, mois de la Fierté au Nipissing Ouest, s’est conclu sur un point fort lorsque le comité de la Fierté a reçu un don de 445$ de Just Chillin’ Ice Cream. Michel Gervais, membre du comité, dit qu’ils ont remarqué plus de soutien communautaire en cette seconde année de célébration. «C’est vraiment bien de voir encore plus de commerces et organismes locaux s’avancer pour nous aider. Just Chillin’ a fait ça, Stop n’Shop, Stitch’n’Love, Sturgeon Falls Printing, ils font tous leur part pour encourager le comité, vendre des produits, c’est vraiment bien!»

Renée-Anne Paquette, présidente du comité de la Fierté, est d’accord. «Nous sommes là depuis seulement un an… Le comité a pu se réunir face-à-face pour la première fois juste la semaine dernière! Nous avons fait une rétroaction sur les évènements de cette année, du spectacle de drag à la fresque murale, et nous sommes tellement heureux du soutien, notamment de tous les commerces locaux… Ça nous a vraiment émus. Nous avons eu le double de la participation par rapport à 2020. Le message se rend vraiment à tous les résidents de Nipissing Ouest,» a-t-elle renchéri.

Serge et Lynne Bourgoin, propriétaires de Just Chillin’, ont réservé au comité de la Fierté 50 cents de chaque vente de crème glacée pendant le mois de juin. «Nous cherchions à faire quelque chose pour la communauté et puisque c’était le mois de la Fierté et que c’est un groupe qui essaie de démarrer, on a choisi de les aider. Ça fait partie du changement et il est grand temps que nous suivions la cadence en matière d’inclusion sociale», de dire Serge.

Ryan Conway et Lynne Gervais ont accepté le don au nom du comité de la Fierté, tout en résumant le succès de la célébration de cette année, malgré les restrictions sanitaires en vigueur. Ryan a dit, «Comme jeune personne queer, on ne peut rien demander de mieux que le soutien de sa communauté. Voir comment le Nipissing Ouest s’est rallié pour les individus qui vivent ici, et dans le Nord en général, c’est si émouvant. Je suis touché, et je suis bien content de maintenant vivre au Nipissing Ouest.»

Ryan a quitté Mississauga pour s’installer ici, et il est agréablement surpris. «Évidemment [Mississauga] est une ville plus libérale et il y a plus d’activisme, surtout de la part des entreprises. Mais ici, ça me paraît plus sincère, plus populaire, et pas si blasé – «C’est la fierté, allons tous célébrer!» C’est vraiment beau de voir une petite communauté se rallier et offrir un réel soutien. Ce suis épaté! Je suis heureux de pouvoir découvrir le NO de cette façon, de ressentir une énergie si accueillante.»

Lynne Gervais est ravie en tant que mère et militante. «En tant que parent, je suis contente d’avoir mon fils et mon beau-fils ici. Je n’ai jamais pensé que ça serait possible, et surtout avec la COVID! Je suis tellement heureuse qu’ils soient ici! On entend des commentaires de gens de notre âge qui avaient quitté et qui voient ce qui se passe au Nipissing Ouest aujourd’hui. On a même eu une personne de plus de 70 ans qui est sortie récemment du placard après 40 ans, et qui a acheté un t-shirt Love is love!»

Le comité de la Fierté de Nipissing Ouest a pu finalement se réunir en personne pour la première fois le 7 juillet, après plus d’un an d’existence.

Ryan souligne l’exode de masse des personnes LGBTQ+ dans les années 1980. «C’est vraiment bien de voir la communauté se rallier pour garder les jeunes personnes gaies ici! Ils n’ont pas besoin de partir en ville, ils n’ont pas besoin d’échapper à leur réalité, il y a une place pour eux ici, il y a des opportunités pour eux ici … Quand tu fais partie de la communauté queer, t’es forcé à rationaliser et comprendre ton existence. J’ai 22 ans et j’ai grandi en entendant parler du gay-bashing – de 2018 en amont, chaque personnage gai dans un film meurt. C’était une image commune. Tout ça, ça te travaille et ça te gruge en-dedans. Par contre, lorsque tu te découvres et tu explores qui tu es, et que tu t’acceptes et bâtis ta confiance, c’est comme si les barrières tombent; tu fais plein de découvertes et tu deviens invincible!»

Serge Bourgoin avoue qu’il reste encore des réticents, que Just Chillin’ a reçu quelques commentaires déplacés et critiques pendant sa collecte de fonds. «Nous avons eu quelques personnes qui ont dit «on n’achète pas ici.» Au revoir alors! Parce que nous appuyons la Fierté. La dame dernière eux a entendu les commentaires et elle a fait un don supplémentaire de 5$… [Les préjugés] sont encore ici, et il y a encore beaucoup de chemin à faire. … Certaines personnes sont figées dans le passé.»

Mais généralement, juin 2021 a été fantastique pour la Fierté au Nipissing Ouest. Le comité compte même organiser plus d’événements au cours de l’année; encouragé par la participation enthousiaste au concours de décor de fenêtres (remporté par Liane Boudreault Longfellow de Field) et au spectacle de drag en ligne.

Michel Gervais est satisfait. «Tout s’est bien passé et il n’y a pas eu autant de remous que l’an dernier. (…) Le spectacle de drag a eu une participation incroyable!»

Les organisateurs ont également reçu des commentaires positifs de l’extérieur de la région. «[Il y a des] gens qui sont sortis du placard plus tard dans leur vie ou des jeunes qui se sentent plus à l’aise à vivre ici, qui reviennent à NO. Aussi, beaucoup de commentaires de gens en dehors du NO qui voient ce qui se fait, sont fiers et apprécient que le travail commence dans les plus petites communautés parce que … les gens sont plus à risque dans les petites communautés où c’est plus difficile de vivre une vie ouvertement queer. Je sais qu’il y a beaucoup de travail à faire, surtout pour les personnes Trans; le progrès est très lent sur ce front et pas seulement ici, mais partout avec la vague de conservatisme social que l’on voit. Beaucoup de lois [anti-Trans] sont adoptées aux États-Unis et en Europe, il y a un mouvement au Canada qui est anti-Trans, et ça fait peur.»

