Une chanteuse locale gagne en assurance et en admiration

Christian Gammon-Roy

Tribune

Mila Bonin, auteur-compositeur-interprète de 18 ans, a remporté un trophée et une précieuse visibilité au concours de chant ‘North Bay’s Next Top Performer’ le 19 avril. La jeune femme de Sturgeon Falls s’est classée première dans la catégorie des 18 ans et moins, lui donnant l’occasion de gravir les planches d’une scène plus grande encore dans quelques mois.

Le concours était organisé par l’artiste Sam Harvey de North Bay, à la fois comme compétition et levée de fonds au profit du Comité du SIDA/VIH de North Bay. «Au lieu de juste monter sur scène moi-même, j’ai décidé de créer un concours de chant,» dit-il. Comme résultat, des gens de toute la région ont pu entendre des artistes émergeants, dont Mila Bonin.

Bien que Mila ait été la seule participante dans sa catégorie des 18 ans et moins, les juges n’ont aucun doute sur le fait qu’elle était l’une des meilleures concurrentes, toutes catégories confondues. «Elle a vraiment impressionné tous les juges (…), non seulement par sa belle voix, mais aussi parce qu’elle était la seule candidate à s’accompagner à la guitare. Elle est très douée! Je ne doute pas que s’il y avait eu plus de concurrents dans sa tranche d’âge, elle aurait tout de même gagné,» déclare la juge Danielle Roy. Originaire de Verner, Mme Roy a été invitée à faire partie du jury en tant que chanteuse du groupe populaire Roadhouse et lauréate des concours Country Open et North Bay a du talent.

Pour Mila Bonin, il s’agissait surtout de se faire connaître. «J’ai participé au concours parce que j’ai toujours voulu participer à des concours, mais je n’avais pas entendu parler de grand-chose dans la région, et c’était aussi pour une bonne cause. Je voulais vraiment m’exposer un peu plus au public. C’était bien, c’était un très bon endroit où jouer, c’était relax, pas trop stressant,» décrit-elle. Elle a interprété Blue Ain’t Your Color de Keith Urban, une chanson country, bien que ce ne soit pas son style habituel. «J’aime dire que ma musique est plus alternative, ou triste, ou R&B. Je ne suis pas vraiment une [artiste] country. Je n’ai rien contre la country, même si ce n’est pas mon premier choix de chanson habituellement, mais j’ai pensé que c’était un bon choix pour ce concours. J’adapte mes performances à l’ambiance de la place où je joue,» explique-t-elle.

Mila compose de la musique et se produit sur scène depuis l’âge de 9 ans. Elle se voit faire de la musique professionnellement et dernièrement, elle prend des mesures plus concrètes pour atteindre cet objectif. Ce concours était l’une de ces étapes. «Je n’avais joué que devant mon école ou ma famille. C’était le premier concours que je faisais, et c’était la première fois que j’essayais de m’exposer [comme artiste]. Je suis souvent très nerveuse et je renonce. J’ai décidé qu’il fallait que j’arrête de faire ça, parce que je n’irai nulle part si je fais ça,» dit-elle en riant.

La jeune artiste a récemment commencé à publier de la musique sur de multiples plateformes telles que Spotify, Apple Music et SoundCloud sous le nom d’Astéria. «J’ai commencé l’année dernière. J’ai toujours voulu publier ma musique, mais je ne savais pas comment faire et je n’avais pas d’ordinateur. J’ai acheté un ordinateur, un micro et tout ça il y a peut-être trois ans, et maintenant j’ai arrêté de tergiverser, et j’ai commencé à publier ma musique. Je suis ma propre productrice, et j’ai accepté le fait que je ne suis pas une productrice hollywoodienne, alors je fais ce que je peux pour l’instant,» dit-elle, décrivant le processus comme compliqué la première fois qu’elle l’a essayé. Ces derniers temps, elle estime qu’elle peut enregistrer, mixer et publier une chanson en seulement quelques jours.

