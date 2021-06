Un nouvel hommage à CANO et André Paiement

Le groupe CANO : Michel Kendel, Marcel Aymar, Wasyl Kohut, Rachel Paiement, Mike Dasti, André Paiement, John Doerr et David Burt (Photo : Marcel Aymar)

La mère de feu André Paiement, Thérèse paiement de Sturgeon Falls, a reçu le certificat reconnaissant l’intronisation de la chanson de son fils au Pantéon des auteurs-compositeurs du Canada. Le certificat est signé des co-présidents du Panthéon, Gordon Lightfoot et Robert Charlebois.

L’animateur du gala Trille Or, Stef Paquette (à gauche), s’est arrêté à Sturgeon Falls pour remettre à Paul Paiement (à droite) le certificat présenté à titre posthume à son frère André Paiement, dont la chanson Dimanche après-midi a été intronisée au Panthéon des auteurs-compositeurs du Canada.

C’est lors du gala Trille Or, le samedi 19 juin que deux succès musicaux du groupe CANO ont été intronisés au Panthéon des auteurs-compositeurs du Canada (PACC) (Songwriters Hall of Fame). Il s’agit de la composition du regretté André Paiement, Dimanche après-midi et de Baie Sainte-Marie de Marcel Aymar, David Burt, John Doerr et Wasyl Kohut.

«C’est avec joie et avec une immense fierté que nous intronisons ces deux grandes chansons marquantes et incontournables de l’univers franco-canadien,» a déclaré Nicholas Fedor, directeur du PACC par voie de communiqué. Le panthéon a intronisé environ 150 chansons d’autres géants canadiens de la musique, dont Leonard Cohen, Joni Mitchell, Claude Dubois et Richard Charlebois.

Chaque année le Panthéon intronise des auteurs-compositeurs canadiens, ainsi que des chansons composées par des artistes canadiens, qui ont eu un succès commercial ou populaire important, qui ont cerné un genre musical, ou qui ont su marquer un moment historique.

C’est le frère et la mère d’André Paiement, Paul et Thérèse de Sturgeon Falls, qui ont virtuellement accepté le certificat d’intronisation lors du Gala Trille Or, diffusé sur Internet et à Unis TV. Le lendemain, Stef Paquette, auteur-compositeur et animateur du Gala, s’est arrêté à Sturgeon Falls pour livrer le certificat en personne à Paul Paiement. Celui-ci l’a remis par la suite à sa mère. Le certificat est signé par les co-présidents du Panthéon, Gordon Lightfoot et Richard Charlebois.

André Paiement s’est inspiré de son emploi d’été à la paroisse Sacré-Cœur, où il travaillait comme sacristain, tout comme son frère, pour écrire Dimanche après-midi. Il était un genre «d’homme à tout faire,» explique Paul Paie-ment : « André se levait le matin, il allait à l’église, il ouvrait les portes et puis là, il sonnait la cloche qu’on entendait dans toute la ville.»

À l’époque, il y avait 4 messes le dimanche, et tous les commerces étaient fermés – donc rien de plus à faire pour le sacristain entre les messes. «Il s’assoyait sur la passerelle entre l’église et le presbytère pour fumer une ciga-rette en attendant que la messe se termine,» raconte Paul.

«Si tu étais ici / Je ferais cesser l’orage / La pluie qui claque sur le pavé / J’ai envie d’aller marcher,» tutoyait le chanteur. D’après Paul, la personne à qui son frère s’adresse aurait été sa copine à l’époque : «Le ‘tu’ c’est pour sa blonde, je pense que c’était écrit pour son premier amour. Ils sont sortis ensemble longtemps. […] Elle s’appelait Viviane, mais je dois admettre que je ne peux pas garantir que c’était elle qu’il avait en tête quand il a composé la chanson.»

Il admet savoir que plusieurs femmes de Sturgeon Falls réclament être celle à qui André Paiement s’adresse dans la chanson, et dans la chanson En plein hiver du même album. «Si vous saviez combien de femmes! Des femmes qui ont aujourd’hui une soixante-dizaine d’années … » dit-il en riant.

