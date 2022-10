Un nouveau record pour Une canne ça dépanne

By

Christian Gammon-Roy

Tribune

Encore une fois, la longue fin de semaine de l’Action de grâces était précédée d’une vague de partage et de générosité dans le Nipissing Ouest. La collecte de nourriture annuelle Une canne ça dépanne, organisée par l’école secondaire Franco-Cité au profit de la Banque alimentaire de Nipissing Ouest, a atteint un nouveau record avec dix tonnes de nourriture recueillies en plus de dons monétaires.

«Nous avons dépassé nos anciens sommets,» d’exclamer l’organisateur et enseignant de Franco-Cité, Yves Lafrenière. C’était peut-être en réaction à l’appel au secours lancé récemment par la Banque alimentaire, qui peinait à garder ses rayons garnis en raison de l’inflation et de la demande croissante. Les résidents ont répondu en offrant 9 564 kilos d’aliments non-périssables et 2 550$ en dons monétaires.

La collecte a débuté le mercredi 5 octobre lorsque les élèves de Franco-Cité et même plusieurs des écoles nourricières du Conseil scolaire catholique Franco-Nord ont fait du porte-à-porte dans tous coins de la municipalité pour recueillir les dons. Les gens étaient aussi invités à faire des dons en argent par transfert électronique. Tous les dons étaient ensuite empilés dans le gymnase de l’école pour être transportés le lendemain à la banque alimentaire, à l’angle des rues Nipissing et Third (au sous-sol de l’ancienne église de la Résurrection).

… Pour en savoir plus, cliquez ici