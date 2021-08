Un nouveau marché attire les gens au centre-ville

Les kiosques se multiplient au nouveau Marché de Sturgeon Falls, si bien qu’en sa troisième fin de semaine l’évènement a vu 17 artisans et fermiers remplir le terrain vacant au centre-ville de Sturgeon Falls pour y vendre leurs produits.

Le marché, créé par Stuart Seville et Gayle Primeau au 204 de la rue King, est déjà un succès et il attire de plus de plus de marchands et de curieux au centre-ville.

«Je ne savais pas à quoi m’attendre,» avoue Gayle. «Je me disais, «oh mon Dieu, j’espère que les gens viendront,» mais jusqu’à présent ça fonctionne bien et l’on verra pour la suite.»

Le projet a été mis sur pied en toute vitesse, ce qui n’est pas la façon de faire habituelle de Gayle, enseignante à la retraite qui aime planifier méticuleusement tous ses projets d’embellissement de la ville. Cette fois, elle a fait appel à ses contacts Facebook pour rassembler rapidement 8 artisans afin de lancer le tout premier marché le 17 juillet.

«C’était l’idée de Stuart, et il devait faire tout le travail mais devinez ce qui s’est passé. Essentiellement, j’ai dit «je vais t’aider», voilà les mots que j’ai utilisés. Alors voilà, je l’ai organisé en moins d’une semaine, quelques jours seulement. J’aurais dû me taire!»

… Pour en savoir plus, cliquez ici