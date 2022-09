Un bon début de relance pour le CANO

Christian Gammon-Roy

Tribune

Le Conseil des arts de Nipissing Ouest a fait son grand retour samedi soir, 24 septembre, et le succès de la soirée est de bonne augure pour l’organisme mis à rude épreuve par la pandémie.

Plus de 325 personnes ont assisté au concert de LGS (Le Group Swing), un guichet fermé pour ce premier spectacle du CANO depuis 2019. «C’était non seulement le meilleur spectacle dans l’histoire du CANO, mais également dans l’histoire de Nipissing Ouest!» C’était la description élogieuse de Marc Lavigne, président du CANO, ravi aussi de voir le public au rendez-vous. «Je suis encore complètement abasourdi par leur performance!»

Évidemment, les spectateurs étaient de son avis, avec la foule debout devant la scène pour danser et chanter avec le groupe. Après trois ans sans spectacle, le public était visiblement heureux de pouvoir se rassembler, surtout avec un groupe si populaire et à la veille de la fête des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens, qu’on n’a pas manqué de souligner. On pouvait sentir le plancher vibrer avec le son de la musique, et les sauts des spectateurs emballés.

Cet enthousiasme était communicatif, et le groupe l’a bien senti. «Après le show, j’ai eu la chance de parler avec Michel Bénac de LGS, afin d’avoir sa rétroaction. Il a confirmé que l’énergie dans la salle et la participation des spectateurs étaient complètement «off the charts!» Il a déjà hâte de revenir,» de dire Marc Lavigne.

Le président a annoncé que les trois autres spectacles du CANO prévus cette année se vendent déjà bien. Quant à une nouvelle programmation pour 2023, il est optimiste mais rien n’est encore décidé. «Le conseil d’administration se penchera sur sa prochaine programmation lors de sa rencontre du mois d’octobre,» et bien sûr le succès de cet automne sera déterminant. «Le succès de notre relance repose sur le travail du conseil d’administration, des employés, de nos partenaires, de nos ambassadeurs, de nos bailleurs de fonds, de toutes celles et tous ceux qui travaillent dans l’ombre, et évidemment, nos spectateurs extraordinaires qui appuient le CANO, spectacle après spectacle. C’est grâce à toutes ces personnes que la relance du CANO est possible. Si tous ces éléments continuent à nous appuyer, le succès se poursuivra,» de conclure M. Lavigne.