Trois élèves honorés par le Club Rotary de North Bay

Henry Drenth, membre du Club Rotary de North Bay, présente une plaque à Alex Hebert, élève de 11e année à Northern Secondary School, pour son service communautaire exceptionnel.

Zoé Bigras, 10e année à l’Ésp Nipissing Ouest, a été reconnue par le Club Rotary de North Bay pour ses 200 heures de service communautaire.

Alexie Bélanger, 11e année à Franco-Cité, montre le certificat, le chèque et la plaque reçus du Club Rotary de North Bay pour son service communautaire exceptionnel. Elle est flanquée de l’enseignant Martin Poitras et le directeur d’école René Dubuc.

Christian Gammon-Roy

Tribune

Trois élèves locaux ont été honorés pour leur service communautaire exceptionnel le 13 février. Le Club Rotary de North Bay a présenté le prix «Great Student Award» à un élève de chaque école secondaire de la région qui, selon le personnel scolaire, personnifie la devise du Rotary, «Servir d’abord».

Alex Hebert, en 11e année à Northern Secondary School, Zoé Bigras, en 10e année à l’École secondaire publique Nipissing Ouest, et Alexie Bélanger, en 11e année à l’École secondaire Franco-Cité, ont reçu un certificat et un chèque de 100$ chacun du Club Rotary. Chaque école a reçu une plaque avec le nom de l’élève méritant gravé dessus, pour afficher dans l’école.

«Nous présentons ces prix depuis longtemps dans cinq écoles, mais cette année nous avons élargi l’initiative à 12 écoles, y compris celles de Sturgeon Falls,» explique Henry Drenth, membre du Club Rotary de North Bay. M. Drenth en est l’organisateur depuis 24 ans. «J’envoie une lettre aux écoles en septembre et je leur demande de chercher un élève qui représente bien la devise du Rotary, «Servir d’abord». Ça n’a pas besoin d’être un élève qui excelle en classe ou en sport, juste un jeune qui est gentil, prévenant et qui aide les autres,» décrit-il.

Alexie Bélanger

Les écoles devaient choisir leur récipiendaire avant le 11 janvier. Martin Poitras, orienteur à Franco-Cité, dit qu’un comité d’enseignants et personnel scolaire a délibéré sur le choix. «Plusieurs noms ont été avancés, mais lorsque le nom d’Alexie a été proposé, c’était vite clair et unanime qu’elle méritait ce prix cette année,» dit-il. «Elle est très dévouée envers sa communauté,» ayant participé à de nombreuses œuvres de charité.

Alexie est membre du conseil étudiant et du groupe de pastorale à l’école. Elle est bénévole à l’hôpital local, où elle fait l’évaluation COVID-19 à l’accueil. Elle fait des levées de fonds pour des initiatives communautaires, comme l’achat de lapins de Pâques pour les enfants au Centre de ressources familiales; la relocalisation d’un adolescent réfugié de l’Ukraine; et l’aide à des élèves en difficulté. Elle a conçu des cartes de souhaits pour les résidents des foyers de soins de longue durée et aidé à organiser la collecte de nourriture Une canne ça dépanne ainsi que la campagne des paniers de Noël à l’école. Elle a aidé à organiser la journée du chandail orange pour honorer les survivants des pensionnats autochtones. Elle a fait la collecte de mitaines, foulards et tuques pour les enfants des écoles élémentaires qui en avaient besoin, et plus encore. «Elle ne cherche pas l’attention ou la reconnaissance; elle cherche plutôt à rendre son environnement meilleur pour tous,» de décrire ses enseignants dans leur soumission au Club Rotary.

Alex Hebert

Le directeur de Northern Secondary, Sean Ruddy, dit qu’il a lancé un appel au personnel pour proposer des noms d’élèves méritants. Selon lui, le nom d’Alex Hebert a été soumis maintes fois par de nombreuses personnes. «Cette décision a été assez facile parce que c’est incroyable ce qu’Alex a fait, d’avoir pu recueillir une si grande somme d’une si petite communauté et une si petite école.» En effet, Alex a récolté 18 000$ pour la Fondation Terry Fox, du jamais vu dans les 19 ans de M. Ruddy à la direction de plusieurs écoles de la région. «Même dans les plus grandes écoles où je suis passé, aucun élève n’a réussi à faire ce qu’Alex a pu faire.»

