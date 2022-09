Retour de la Fête du drapeau franco-ontarien

Christian Gammon-Roy

Tribune

Pour la première fois depuis la pandémie, le Nipissing Ouest a pu célébrer la fête du drapeau franco-ontarien avec un grand rassemblement pour la levée du drapeau. L’évènement, organisé par les Compagnons des Francs Loisirs et la municipalité de Nipissing Ouest, a eu lieu au parc Goulard le vendredi 23 septembre afin de faciliter la participation des écoles, puisque la journée des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens tombait un dimanche, 25 septembre. Environ 300 personnes ont assisté, avec notamment une grande délégation des écoles publiques Jeunesse Active et E.s.p. Nipissing Ouest et des écoles élémentaires catholiques La Résurrection et Saint-Joseph. La foule, presque toute vêtue de vert et blanc, formait elle-même un hommage au drapeau.

Cachou, mascotte de la Caisse Alliance, et l’Aigle de l’E.s.p. Nipissing Ouset étaient de la partie, tout comme la mairesse de Nipissing Ouest, Joanne Savage, qui a prononcé un discours sur l’importance de la langue et la culture françaises dans le Nipissing Ouest, dont la majorité de la population est francophone.

Devant la prestation du groupe musical Café Chantant, de l’école secondaire Algonquin de North Bay, la foule s’est mise à danser et célébrer. Malheureusement, le drapeau n’a pas pu être levé tel que prévu sur l’échelle d’un camion à feu, car les pompiers ont du partir en intervention au début de l’évènement. Cependant, cela n’a pas diminué l’esprit de fierté palpable dans la foule.

L’école secondaire Franco-Cité et les écoles élémentaires Christ-Roi et Ste-Marguerite d’Youville ont tenu leurs propres activités le 23 septembre pour célébrer le drapeau. À Franco-Cité, un grand ralliement avait lieu dans le gymnase avec des performances musicales et des petits gâteaux au glaçage vert. Les élèves de Christ-Roi se sont fait entendre dans le village de River Valley lors d’un tintamarre avec le drapeau, puis ils ont profité d’activités en salle de classe et d’un petit déjeuner et des petits gâteaux.

Au centre-ville, la Caisse Alliance, avec Cachou bien sûr, a accueilli les petits de la maternelle de l’école Saint-Joseph, qui ont terminé la visite avec un bon diner chez Sonia’s Patio.