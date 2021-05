Reconnaissance régionale pour un arbitre local

Un arbitre de Sturgeon Falls a été reconnu pour son engagement et sa volonté à se perfectionner au cours de la dernière année, même si la saison de hockey a été très brève. Roch Gagnon a été nommé « l’arbitre ayant le plus progressé » par l’Association de hockey du Nord de l’Ontario. Il est le premier arbitre local à remporter cet honneur en 30 ans.

«Je ne me moque jamais des autres arbitres et je suis toujours là pour donner mon avis et aider, puis pour former les plus jeunes afin d’assurer la continuité,» dit M. Gagnon. «C’est un travail difficile, parce que les parents et les entraineurs vont s’en prendre à eux s’ils manquent d’expérience, alors j’essaie de leur donner un peu de confiance et je pense que cela a contribué à ce que je remporte ce prix.»

La mise en nomination de M. Gagnon mentionne sa volonté à assister à des joutes dans toute la région, ainsi que son enthousiasme devant toutes les occasions de perfectionnement.

«Roch s’avance toujours pour aller là où nous avons besoin d’un arbitre, et il est toujours prêt à aider,» peut-on lire sur le formulaire. «Roch s’intéresse vivement à la fonction d’arbitre et il se montre toujours prêt à apprendre et à s’améliorer.»

Dans une année normale, il fait environ 70 joutes par saison, mais la pandémie l’a limité à seulement une vingtaines de parties cet hiver. Néanmoins, il dit «je pense que j’ai amélioré mes compétences. Même si le hockey s’est joué différemment, l’esprit du jeu n’a pas changé.» Quant à ce qu’il a pu améliorer, il mentionne la vitesse de son patinage et sa capacité à prévoir des stratégies de jeu et le mouvement sur la glace.

M. Gagnon est un arbitre de Niveau 2, pouvant servir dans des joutes jusqu’au niveau AAA 18 ans et moins. Il compte participer à la prochaine formation de l’Association de hockey du Nord de l’Ontario pour passer au Niveau 3, mais la pandémie a mis ces ateliers en pause pour l’instant.

