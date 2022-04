Père et fils assistent un match du Tricolore sur l’invitation de Nick Suzuki

L’attaquant vedette des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, est pris en photo avec Hunter Beauparlant, 7 ans, et son frère Jaxen, 8 ans, le 9 avril à Toronto. La rondelle qu’il avait lancée à Hunter a accidentellement frappé le garçon au visage, et le joueur a consolé le petit en lui offrant son autographe et son bâton de hockey. Or, la famille a dû quitter l’arène avant la fin de la partie parce que le bâton était interdit. Pour compenser, Suzuki a invité la famille à Montréal pour voir le Canadien au Centre Bell le 16 avril.









C’est un cadeau d’anniversaire que les frères Beauparlant n’oublieront jamais, car il a mené à une rencontre avec leur héro de la LNH, l’attaquant des Canadiens de Montréal Nick Suzuki, et une invitation personnelle à assister à la partie du Canadien contre les Capitals de Washington au Centre Bell cette fin de semaine.

L’aventure a commencé le 9 avril lorsque Hunter, 7 ans, et son frère Jaxen, 8 ans, ont fait le voyage de Sturgeon Falls à Toronto avec leur père Steven Beauparlant pour assister à leur toute première partie de la LNH entre le Canadien et les Maple Leafs de Toronto. Les trois, vêtus de leurs chandail et casquette du Tricolore dans l’arène Scotiabank, remplie de partisans des Leafs, sont arrivés tôt pour voir de près la période de réchauffement.

Les deux garçons ont brandi des enseignes qu’ils avaient dessinées pour demander un selfie avec leur joueur préféré. Nick Suzuki les a remarqués, puis il s’est arrêté devant Hunter pour lui lancer une rondelle par dessus la vitre.

Le petit est resté bouche-bée et immobile devant son idole, dit le père, si bien qu’il n’a pas pu réagir et il a reçu la rondelle au visage, menant à une bouche enflée et saignante. Suzuki s’est empressé d’aller voir l’enfant et il a vite fait de le consoler, lui offrant non seulement le selfie demandé mais aussi son autographe et même son bâton de hockey.

«La première partie LNH de Jaxen et Hunter, on ne l’oubliera jamais! Hunter a eu son selfie et il est probablement passé à la télé, puis il est reparti avec une lèvre enflée, un bâton et une rondelle du joueur vedette Nick Suzuki,» s’est exclamé Steven Beauparlant après la partie. Il n’avait que des éloges pour le joueur. «Il est venu nous voir immédiatement pour s’assurer que Hunter allait bien.»

Quant au petit, il a vite oublié sa douleur. «Il a dit que ça valait la peine d’avoir la lèvre enflée,» dit le papa fièrement.

Steven a pris des photos et filmé ses deux fils avec Nick Suzuki, puis il a remercié le joueur de sa générosité. Les trois partisans du Tricolore se sont ensuite installés pour regarder la partie, mais ils n’ont pu voir que les deux premières périodes.

