Neuf familles sans abri après la destruction d’un immeuble à Sturgeon Falls

La crise du logement complique les services de relocalisation

Plusieurs personnes sont maintenant sans abri comme résultat d’un incendie ravageur survenu le matin du 19 juillet dans un immeuble de Sturgeon Falls. L’édifice au 192, rue Church comptait neuf appartements. Les pompiers ont combattu les flammes de 6 h le matin jusqu’à 20 h le soir. Greater Sudbury Hydro a émis un avis à 7 h pour dire qu’il coupait l’électricité à environ 45 foyers dans le quartier pendant l’intervention.

Le nouveau chef des pompiers de Nipissing Ouest, Frank Loeffen, dit que son service a reçu l’appel à 5h45 le matin. Il a fallu 25 pompiers de trois casernes pour maîtriser le feu et l’empêcher de reprendre. Ils ont réussi à contenir le feu dans le grenier et l’empêcher de se propager aux bâtiments voisins. Alors que la cause du feu reste à déterminer, le chef indique qu’il n’est pas d’origine douteuse et il n’y aura pas d’enquête menée par le Commissaire aux incendies. Il estime les pertes à environ 700 000$.

Micheline Dubé, gérante de l’immeuble appartenant à Norman Tao, confirme qu’au moins 13 personnes y habitaient. La plupart des résidents étaient âgés entre 40 et 60 ans, mais il y avait aussi une jeune maman avec un enfant de deux ans et sa mère, puis un octogénaire.

Heureusement, personne n’a été blessé dans l’incendie, et Mme Dubé assure que toutes les mesures de protection prescrites étaient en place ; les détecteurs de fumée avaient été inspectés récemment. «Un locataire a senti la fumée et entendu l’alarme à feu, et il a alerté les pompiers,» raconte-t-elle.

Néanmoins, les locataires ont perdu leur logement et tous leurs biens, et ils auront du mal à trouver un autre appartement compte tenu de la pénurie de logements abordables. «Beaucoup de ces personnes sont des prestataires du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,» précise Mme Dubé.

Bien sûr, il existe des organismes et soutiens pour aider les personnes à faible revenu en situation de crise, mais ces systèmes sont actuellement mis à rude épreuve, notamment en raison de la crise du logement.

Daniel Fortier, Coordonnateur des services d’urgence pour la Croix rouge, dit que son organisme intervient pendant les premiers 72 heures suivant une crise comme cet incendie, s’occupant des besoins immédiats. Ils font un inventaire des victimes et peuvent les loger dans un hôtel pendant trois jours et leur fournir de la nourriture, des bons d’achats pour des vêtements et autres nécessités. Les victimes sont ensuite acheminées vers d’autres organismes qui peuvent aider à leur trouver un logement permanent.

