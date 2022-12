L’une des plus belles parades en dix ans

La Parade de Lumières est l’un des évènements les plus populaires de l’année au Nipissing Ouest, et la procession illuminée du 2 décembre cette année n’a certainement pas fait exception à cette règle. En effet, c’était l’une des plus grandes parades en dix ans, et des centaines de personnes ont bravé la pluie et le froid pour la voir passer dans les rues du centre-ville de Sturgeon Falls.

«Nous avons abouti avec 40 chars allégoriques dans la parade, soit le deuxième plus grand nombre de chars des derniers dix ans. C’était merveilleux de voir tous les sourires, l’enthousiasme et l’énergie des participants et des spectateurs. Nous n’aurions pas pu rêver mieux,» d’exclamer Catherine Levac-Lafond, agente de développement communautaire pour la municipalité.

En effet, la procession était si longue qu’elle a mis une heure à se rendre au centre-ville, quittant le terrain du centre récréatif à 18h30 pour arriver à la rue King vers 19h30. Comme toujours, les chars étaient parés de lumières et de décors extravagants préparés par des bénévoles de commerces et d’organismes locaux. Tous précédaient le plus attendu et dernier des chars, celui du Père Noël même.