Le Nipissing Ouest se rallie pour aider un nouveau-né malade

La collectivité de Nipissing Ouest unit ses efforts pour venir en aide à une jeune famille aux prises avec un bébé gravement malade. Audrey Ménard, de Nipissing Ouest, a lancé une levée de fonds pour son petit-fils Noah, qui à seulement 6 semaines doit subir des traitements pour la polykystose rénale autosomique récessive (ARPKD).

Au mois de juin, sa fille Heidi Ménard a été transportée par avion à l’hôpital Sunnybrook de Toronto après que les médecins aient dépisté un problème lors d’un ultrason régulier. Lorsqu’elle a accouché, le petit Noah a été transféré à l’hôpital pour enfants de Toronto, où les médecins ont diagnostiqué sa polykystose rénale.

Les jeunes parents habitent actuellement Timmins, et ils sont logés à la maison Ronald McDonald House à Toronto depuis le mois de juin. Cependant, il leur faudra voyager fréquemment entre les deux villes, à huit heures de distance, car les médecins de Toronto devront suivre la progression de la maladie pendant longtemps.

«On leur a dit qu’ils devront y retourner souvent, ils devront voyager de Timmins à Toronto tous les mois, sinon deux fois par mois,» explique Mme Ménard. Les fonds prélevés serviront à défrayer les dépenses de ces déplacements fréquents, et aider la famille à rester à flot pendant ses absences de la maison et du travail.

L’entourage de Mme Ménard s’est vite rallié autour de la famille, et certains sont allés jusqu’à créer leur propre levée de fonds. Josée Ducharme, sa fille et ses petits-enfants ont recueilli 525$ le 9 août en vendant de la limonade. Allyson Béland, fille de Josée Ducharme, a grandi avec Heidi Ménard à Verner et c’est là qu’elle voulait installer le kiosque. «Elle savait que la collectivité serait généreuse pour aider l’une des siens,» raconte Mme Ducharme. Elle avait raison. «Les gens déposaient 20$, 30$ à la fois, et ils envoyaient des dons par transfert électronique même avant que le kiosque ne soit monté! Jamais nous avions imaginé pouvoir recueillir 525$ en deux heures.»

