Le karting : une affaire de famille pour les Coursol

Sylvain Coursol au sommet du podium avec son fils, Xavier sur ses épaules.

Sylvain Coursol, avec sa fiancée Michelle et leur fils Xavier.

Même si le début de la saison des courses de go-kart a été retardé, quelques tours d’entraînement sur la piste au Lombardy Raceway Karting Club ont suffi à Sylvain Coursol pour reprendre la main.

«Le plus drôle, c’est que lorsque je suis arrivé sur la piste à Ottawa, ils pratiquaient depuis environ une semaine et demie avant que j’arrive», dit le pilote de 29 ans, résident de Sturgeon Falls. «Ce gars — nous avions eu une bonne course l’an dernier — je lui ai demandé «quel temps as-tu eu cette fin de semaine-là ?», et il a dit qu’il ne pouvait pas arriver sous la barre des 38 secondes [par tour]. Puis, je suis allé sur la piste et mon troisième tour était en dessous de 38 secondes.»

Même si les mesures de confinement provinciales ont repoussé le début de cette saison, il est toujours facile pour Sylvain Coursol de reprendre le volant avec confiance : le karting est dans son sang après tout.

Son oncle Jean-Pierre était pilote de stock-cars et voyageait partout en province pour ses courses, puis son père Gaston était chef d’équipe. C’est ça qui a alimenté sa passion pour les autos. À l’âge de 16 ans, Sylvain et son frère Martin ont commencé à courser avec leurs go-karts, et ils en sont fanatiques depuis. Gaston est devenu leur chef d’équipe et les frères concouraient dans des courses partout en Ontario lors de leurs études postsecondaires. Ils ont même voyagé à Mont-Tremblant pour une compétition nationale.

Martin n’est plus impliqué dans le sport, mais Sylvain et son père sont toujours aussi actifs. Depuis la course d’échauffement à Ottawa, Sylvain s’est récemment placé au sommet du podium lors de sa première course en 2021, le championnat Technica Mining Karting au Sudbury Kart Club le 27 juin.

Concurrent de la catégorie sénior, il avait remporté la série de saison régulière pendant les deux dernières années, se démarquant parmi une dizaine d’autres pilotes. Il a couronné la dernière saison avec une 2 place en finale. «C’était un championnat très serré l’an dernier », dit-il.

Il avait donc de bons espoirs cette année. «Cette fois, j’ai un de mes amis [Joey Haynes] que j’aide et nous avons eu une bonne course cette fin de semaine,» a-t-il dit de la course à Sudbury. Les deux se sont préparés pour des conditions humides le 27 juin, mais après avoir fait quelques tours de qualification ce matin-là, ils ont décidé qu’il serait plus avantageux d’utiliser leurs pneus secs pour les finales. Changer d’équipement entre les tours de qualification et les finales est risqué, car cela les oblige à être placés à l’arrière dans l’ordre de la course, mais le changement des pneus a fait toute une différence. Sylvain dit qu’un risque qui s’avère aussi payant dans une course de karting, c’est l’équivalent d’un coup de circuit au baseball.

À Sudbury, il a devancé son copain Joey Haynes. Or, Haynes lui a rendu la monnaie de sa pièce le 18 juillet à Ottawa. Sylvain tenait la première place suite aux éliminatoires et jusqu’en demi-finale, mais son ami a pris le dessus dans les derniers tours de pistes. Après deux courses, seulement 10 points séparent les rivaux dans le classement de la saison régulière.

… Pour en savoir plus, cliquez ici