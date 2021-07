L’ancienne école Field est vendue plus que le double du prix demandé

La municipalité de Nipissing Ouest a été agréablement surprise lorsque l’ancienne école Ste-Marie à Field a été vendue bien plus chère que le prix attendu. Lors d’une vente pour fins d’impôts qui se terminait le 24 juin, l’offre minimum était fixée à 116 409$, soit juste assez pour couvrir les impôts fonciers non-payés, mais la propriété s’est vendue à plus que le double. Une société à dénomination numérique a offert 309 700$, devenant donc propriétaire du grand site, mais personne n’a pu confirmer l’identité de l’acheteur.

Chris Fisher, conseiller du quartier 5 (Field), avait poussé pour que la ville fasse démolir la vieille école croulante, une verrue sur le paysage et jugée dangereuse car des enfants allaient parfois y jouer. La ville devait mettre la propriété à vendre avant d’agir, et s’attendait à ce que personne ne s’y intéresse et que les contribuables soient obligés d’assumer le coût d’une démolition. L’offre généreuse était donc une bénédiction.

«Je ne sais pas grand-chose. C’était une surprise, c’est certain. (…) L’administration municipale devra approcher l’acheteur pour savoir ce qu’il compte en faire,» de dire M. Fisher, qui ne sait toujours pas qui a acheté le site et dans quelle intention.

Le conseiller espère voir la vieille structure démolie le plus tôt possible, et il est optimiste quant au développement futur de la propriété. «Ils ont payé beaucoup plus que ce l’on demandait, et nous n’attendions même pas une offre au prix demandé. J’ose donc espérer qu’ils ont une vision pour le site. C’est une très belle propriété, avec une vue sur la rivière et beaucoup d’espace à développer.»

L’école de Field avait été fermée il y a de nombreuses années, et un particulier l’avait achetée, puis abandonnée. «Au moins il y a un propriétaire maintenant,» dit M. Fisher. «Ce n’est pas dans les limbes. La plus grande difficulté au cours des dernières années (…) c’est que le propriétaire était décédé et donc personne n’était responsable de faire respecter les normes en matière d’entretien des propriétés. (…) On ne sait toujours pas ce qu’ils veulent en faire, mais au moins il y a une corporation qui s’en occupera maintenant… ça ne peut que faire du bien.» En effet, les gens de Field s’en réjouissent déjà et rêvent de ce qui s’en vient : un foyer de retraite, des condos, de nouvelles maisons… tout est possible.

