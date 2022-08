La pénurie de logements nuit aux entreprises, aux personnes à faible revenu et aux aînés

Les résidents de Nipissing Ouest ont pu se prononcer sur deux enjeux importants lors d’ateliers virtuels tenus les 26 et 27 juillet, le premier portant sur le logement et le deuxième, sur l’avenir du site de l’ancien moulin à scie à Sturgeon Falls.

La firme de consultation Republic Urbanism a cherché à connaître les besoins en logement de la population locale, puis les barrières au logement et les solutions possibles, selon le consultant Paul Hicks. Ce qui a ressorti encore et encore des commentaires, c’est que l’offre ne satisfait pas à la demande et qu’il manque de logements abordables.

Près de 20 personnes ont participé à la discussion du 26 juillet, relatant les défis qu’ils vivent. Il y avait des gérants d’entreprise incapables de trouver du logement adéquats pour leurs employés; des locataires aux prises avec des loyers trop chers; des sans-abris qui n’ont aucun refuge dans le Nipissing Ouest; des familles incapables de trouver un espace adéquat pour un parent âgé.

Les employeurs affirment que la crise du logement est une barrière au recrutement et donc une entrave au développement économique. «En tant qu’employeur de personnes de cette génération, dans la vingtaine, je vois beaucoup de nos employés qui galèrent pour trouver un logement à proximité de leur travail,» de décrire Bruno Lepage, propriétaire de Riv Chip Stand. Il a souligné que le Nipissing Ouest couvre un vaste territoire, et les gens qui ne peuvent pas se payer un loyer en ville doivent voyager sur une distance considérable pour travailler. «J’ai des employés en ce moment qui doivent marcher de Cache Bay à Sturgeon Falls juste pour venir travailler à cause du manque de logements abordables. Il y a des défis importants engendrés par le manque de services de transport et l’absence de petits appartements ou d’appartements abordables pour les personnes à faible revenu. C’est pratiquement non-existant.»

Nicole St-Georges, gérante en ressources humaines chez DSI Underground, ajoute que cette situation nuit au recrutement et pourrait même pousser la compagnie à quitter la région. «C’est une petite ville et nous continuons à croitre, et c’est très difficile d’attirer de nouvelles personnes en ville, ou même les retenir, lorsqu’il n’y a pas de logement. Nous avons vu des candidats refuser une offre d’emploi ou retirer leur candidature parce qu’ils n’ont pas trouvé de place à rester,» raconte-t-elle. «Nous essayons d’aider la ville à croitre, et nous voulons rester ici, (…) nous ne voulons pas quitter mais nous pourrions être obligés de le faire parce que nous n’arrivons pas à avoir assez d’employés et le manque de logement est une cause principale.» Elle a aussi mentionné le manque de services de transport.

