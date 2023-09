La Caisse Alliance dans le siège du conducteur

Suzanne Gammon

Tribune

La Caisse Alliance a dévoilé, le 15 août, le nom et l’image de son tout nouveau portail informatique, Allia, qui viendra remplacer le système Accès D cet automne. Selon Pierre Dorval, président et chef de la direction de la Caisse Alliance, le nouveau système donnera à l’institution nord-ontarienne plus d’autonomie et une capacité de personnalisation qui n’existait pas avec le système développé par et pour le Mouvement Desjardins, dont la Caisse achetait des services informatiques depuis plusieurs années. M. Dorval a résumé le changement ainsi : «Nous passons du siège du passager au siège du conducteur», avec un système créé sur mesure pour répondre aux besoins des sociétaires.

«La Caisse Alliance a toujours été autonome, eu sa propre gouvernance, son propre conseil d’administration et ses propres règlements,» affirme-t-il. «Compte tenu de l’évolution technologique rapide, la personnalisation de nos systèmes est fondamentale pour assurer l’innovation et demeurer concurrentiel dans l’industrie.» Il souligne par ailleurs que si la Caisse est en mesure d’assumer ce projet d’envergure, c’est qu’elle a pris de l’ampleur depuis son regroupement il y a cinq ans, avec 27 centres de services et plus de 50 000 membres.

Pour Grégoire Lefebvre, président du conseil d’administration de la Caisse Alliance, il est question de «profiter ici même de nos avoirs, mais également de contrôler nos données et protéger nos renseignements.»

M. Dorval précise que Desjardins a été un partenaire précieux et qu’il travaillera de concert avec la Caisse Alliance pour assurer une transition aisée. «Nous avons développé des stratégies pour assurer une transition harmonieuse, et notre approche bienveillante est, comme d’habitude, mise de l’avant,» assure-t-il. Il ajoute que les membres seront accompagnés à travers le changement, d’abord par des assemblées de groupe du 5 au 14 septembre, où les dirigeants pourront répondre aux questions, puis avec un soutien continu de la part du personnel. La transition aura lieu par la suite, probablement en fin de semaine, quoique la date exacte n’ait pas été précisée.

Ce que les membres trouveront en ouvrant la nouvelle plateforme Allia, ce sont les couleurs de marque de la Caisse Alliance et un site «simple, rapide et sécuritaire,» selon un communiqué émis le 15 août. Allia sera accessible à partir du site web de la Caisse ou en téléchargeant une nouvelle application mobile. Une ligne de soutien téléphonique et des stations d’accompagnement à l’intérieur des centres de services seront disponibles pour les membres qui voudront de l’aide pour s’inscrire et naviguer dans Allia.

«Cette étape que nous franchirons bientôt nous permettra de continuer à investir dans le développement économique et l’épanouissement de nos communautés,» de conclure M. Dorval, soulignant que la Caisse Alliance a distribué 23 millions de dollars en ristournes à ses membres et ses communautés au cours des derniers cinq ans.