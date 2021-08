Chewbacca sauve une famille des flammes

Échappés sans blessure aux flammes qui ravageaient leur maison, les membres d’une famille de Cache Bay ont une toute nouvelle appréciation du titre « meilleur ami de l’homme » conféré aux chiens, car le leur a sans doute sauver leur vie.

S’il n’avait pas entendu les jappements de son chien Chewbacca, un ShihTzu Pekingese, André Arcand dit qu’il n’aurait peut-être pas eu le temps de sortir toute sa famille de la maison de la rue Cache le soir du 28 juillet.

«J’étais dans une chambre au fond de la maison, presque endormi » raconte-t-il. «Si ce n’était pas de [Chewbacca], il aurait peut-être été trop tard le temps que je réalise ce qui se passait.»

Grâce aux avertissements de Chewbacca, André et son père ont pu rapidement s’échapper et sortir tous les occupants, y compris 5 chiens et 5 chats. Or, la famille n’a rien pu sauver d’autre; tout a été perdu sauf les vêtements qu’ils portaient.

