Les institutions de santé se préparent à une nouvelle vague de COVID-19

Les gens espéraient en avoir fini, enfin, avec la pandémie de COVID-19, mais il semble que la COVID-19 n’en a pas fini avec nous pour l’instant. Un nouveau variant, Omicron BA.5, est responsable d’une majorité de nouveaux cas et les infections sont à nouveau en hausse. Le Bureau de santé publique de Sudbury vient d’augmenter son niveau de risque à «élevé», et cette hausse est inquiétante car le district de Nipissing miroite souvent les tendances du district voisin.

Le Bureau de santé de North Bay Parry Sound et district continue à afficher le nombre de cas actifs dans la région. Cependant, il avoue que les nombres sont largement sous-estimés car il y a moins de tests de dépistage administrés et les tests antigéniques rapides ne comptent pas dans les résultats. Ainsi, la situation réelle est estimée bien pire que les chiffres officiels ne le laissent croire.

Cynthia Desormiers, directrice de l’Hôpital général de Nipissing Ouest, confirme qu’il y a eu plus de cas dépistés localement ces dernières semaines, et elle prévoit une nouvelle vague cet automne. «Nous surveillons la situation de près tous les jours, nous gardons un œil sur [les bureaux de santé] à l’est et à l’ouest. Nous luttons contre cette pandémie depuis 2,5 années maintenant, donc nous avons développé un très bon plan de gestion de la pandémie,» dit-elle.

Mme Desormiers décrit ce plan comme «fluide», adapté aux réalités changeantes. Lorsque le taux de transmission est faible, comme il l’est maintenant, les choses restent relativement normales. Cependant, les mesures peuvent être modifiées très rapidement en réponse à un risque plus élevé. «Il est important qu’on puisse s’adapter très vite, qu’on puisse faire des changements et modifier les politiques lorsqu’on reçoit de nouvelles données.»

Heureusement, l’hôpital ne dépend pas que des chiffres sous-estimés du Bureau de santé pour dicter ses mesures. «Nous prenons aussi en considération d’autres facteurs, comme le taux de maladie chez nos employés, et nous faisons nos propres tests de dépistage,» explique Mme Desormiers. Elle ajoute que les mesures adoptées jusqu’à présent fonctionnent bien. «Je suis confiante qu’elles nous aideront à traverser la prochaine vague,» assure-t-elle.

Néanmoins, Mme Desormiers avoue qu’une bonne planification n’empêche pas tous les imprévus. En effet, juste après avoir fourni ces commentaires, elle a été obligée de déclarer une éclosion de COVID-19 dans l’unité des soins complexes à l’hôpital le 29 juillet. «Une éclosion est déclarée lorsqu’il y a 2 patients dans le même unité qui sont positifs à la COVID-19,» explique-t-elle. L’hôpital a réagi en fermant cette section à tous les visiteurs et en limitant l’accès aux section adjacentes jusqu’à ce que l’éclosion soit terminée. La fin de l’éclosion pourrait être déclarée au plus tôt le 8 août, si aucun nouveau cas n’est dépisté dans la section touchée.

Le Foyer pour personnes âgées Au Château se prépare aussi à une nouvelle vague. «Cet automne, il y aura une augmentation importante avec la rentrée scolaire, les gens qui passent plus de temps à l’intérieur et aussi la saison de la grippe,» prédit Jacques Dupuis, administrateur du foyer de soins de longue durée. Au Château s’approvisionne en équipement de protection personnel pour faire face à une nouvelle vague, dit-il. De plus, une campagne d’éducation du personnel a été initiée, pour rappeler l’importance du lavage des mains et de la vigilance accrue même à la maison.

M. Dupuis dit qu’il y a eu des cas de COVID-19 parmi les employés récemment, mais aucun cas parmi les résidents. Il attribue cela à des mesures de dépistage très strictes. «Le dépistage et le testing sont très robustes, et nous allons continuer ces pratiques jusqu’à l’automne.» En effet, les employés doivent faire un test antigénique rapide trois fois par semaine et tout résultat positif est ensuite confirmé par un test PCR. M. Dupuis ajoute que ces mesures s’appliquent aussi aux bénévoles et aux visiteurs. «Nous devons être très vigilants,» de conclure M. Dupuis.

… Pour en savoir plus, cliquez ici