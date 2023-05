Victoire sportive et culturelle au Tournoi franco-ontarien de hockey

L’équipe de hockey de Franco-Cité, championne au Tournoi franco-ontarien : (g. à d., arrière) Mathieu Gaudette (entraineur), Patrick Leclair-Danis, Benjamin Larochelle, Martin Audette, Justin Turgeon, Zachary Major, Carson Laronde, Kasen Paquette, Drew Duquette, Patrick Remillard (entraineur), (devant) Jesse Lefebvre, Justin Rousseau, Mathias Drolet, Alexandre Dubuc, Mathieu Turgeon, Ethan Desjardins, Terry Bradley.

Les écoles secondaires Nipissing Ouest et Rivière-des-Français ont formé une équipe conjointe pour participer au Tournoi de hockey franco-ontarien à Hamilton. On voit (g. à d. devant) Dean Mongeon, Zack Hébert, Noah Fortin, Yannick Labelle, Alex Labelle, Wyatt Singer, (arrière) Eric St-Onge (entraîneur ESPNO), Tyson Bergeron, Nick Drouin, Ethen Philion, Andrew Gendron (entraîneur ESPNO), Isaiah Morningstar, Dean Gagné, Liam Labelle, Jérémy Séguin et Eric Quenneville (entraîneur ESRdF).

Christian Gammon-Roy

Tribune

Les deux écoles secondaires locales ont envoyé une équipe de hockey masculine à Hamilton pour le Tournoi franco-ontarien de hockey 2023, réunissant des joueurs de toutes les écoles secondaires de langue française de l’Ontario du 25 au 27 avril. Franco-Cité a remporté la grande victoire dans sa catégorie (petites écoles), mais pour les Patriotes ainsi que l’équipe de l’École secondaire publique Nipissing Ouest, c’était une expérience enrichissante tant sur le plan culturel que sportif.

«On a été champions de notre division : petite école AA. On a été sans défaite tout au long du tournoi, puis je pense qu’on a seulement alloué deux buts contre,» exclame le directeur de Franco-Cité, René Dubuc. «On s’est rendu compte qu’on aurait probablement pu compétitionner contre les grandes écoles de la province avec le groupe de garçons qu’on a envoyés là!» La catégorie «petites écoles» comptait les équipes des écoles ayant moins de 200 élèves, AA étant la catégorie la plus compétitive. L’équipe de Franco-Cité était certainement forte, avec 15 joueurs chevronnés. «On avait des joueurs du niveau junior A, du niveau AAA, puis du niveau A de Sturgeon Falls aussi,» raconte M. Dubuc.

Pour l’École secondaire publique Nipissing Ouest, c’était un parcours un peu moins certain car il manquait de joueurs pour former une équipe. Éric St-Onge, l’entraineur de l’équipe ESPNO, dit que tout a débuté par un appel d’un de ses anciens co-équipiers de hockey, Éric Quenneville, enseignant d’éducation physique à l’École secondaire de la Rivière-des-Français à Noëlville. Celui-ci a suggéré de combiner les joueurs des deux écoles pour former une équipe pour le tournoi.

«Ils n’avaient pas de gardiens, nous on avait les deux gardiens puis 5 joueurs, lui il avait 7 joueurs, donc on a pu combiner pour faire une équipe de 14,» raconte M. St-Onge.

Pour ces deux entraineurs, le triomphe était de voir le progrès de leur équipe pendant le tournoi. «De match 1 à 4, on n’était plus la même équipe. C’était beau de voir la progression, puis la camaraderie de l’équipe,» exprime M. St-Onge. «De match en match, la chimie de groupe s’est améliorée, a progressé. La communication entre les joueurs augmentait, tu pouvais voir que les joueurs commençaient à se faire de nouveaux amis tout au long du tournoi,» dit-il. L’entraineur espère que l’expérience permettra aux élèves de revenir l’an prochain avec une équipe encore plus forte, et il est ouvert à refaire le partenariat avec Noëlville.

Une partie importante du tournoi franco-ontarien, c’est la valorisation de la langue et la culture, une occasion pour les jeunes athlètes de s’amuser entièrement en français. «Ils ont été voir un match des Blue Jays. Toutes les écoles francophones étaient assises dans la même section du stade des Blue Jays, puis les élèves ont dit que c’était vraiment le fun d’être assis à Toronto, dans le stade des Blue Jays, puis entendre le français partout,» raconte René Dubuc, en ajoutant que les élèves ont pu faire du réseautage avec des élèves francophones de partout en province. «Nos élèves ont pu créer des nouveaux liens d’amitié grâce à cette expérience unique en français,» renchérit Éric St-Onge.