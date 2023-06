Verner a belle allure grâce à des bénévoles engagés

Les bénévoles du comité d’embellissement de Verner (de gauche à droite, à l’arrière) Gaston Betty, Pauline Betty, Gaetane Shank, Barry Kerwin, Shawn Mills, (à l’avant) Danielle Marcoux et Alicia Giroux. Absente : Marie Trudel-Kerwin.









Isabel Mosseler

Tribune

Le Comité d’embellissement de Verner veille à ce que le village soit propre, soigné et attrayant depuis 1999. Cela fait 24 ans que les bénévoles plantent des jardins fleuris, désherbent des plates-bandes, ajoutent des points d’intérêt au village, tout cela pour inculquer une fierté à la communauté. Cette année ne fait pas exception. Alicia Giroux, présidente actuelle, a fait sortir l’équipe de bénévoles le samedi 27 mai pour redorer un site où des travaux s’imposaient. «Nous sommes actuellement un comité de trois [habitués]. Oui, nous cherchons d’autres bénévoles,» lance-t-elle comme invitation.

«Ce comité est actif depuis environ 25 ans. Avec l’âge, le nombre de membres a diminué. Ce sont eux (les membres plus anciens) qui ont créé certains des parcs locaux que nous avons à Verner. (…) Le coin avec l’horloge, c’est grâce à une collecte de fonds il y a longtemps. Ils ont pu créer cet espace vert, ainsi que deux autres,» explique Mme Giroux. Elle fait référence à la petite place devant le cabinet de l’avocat Alain Michel, à l’angle de la rue Principale et la route 64. «Ils ont fait une collecte de fonds pour l’horloge, l’ont achetée, ont aménagé le jardin et l’ont installée. Je suppose qu’avec l’amalgamation municipale, la ville a pris le relais en quelque sorte, mais il y a toujours eu des bénévoles qui ont travaillé à garder les jardins propres, à y mettre des fleurs. Cette année, c’est ce coin en particulier qui avait besoin d’attention. C’est pourquoi nous sommes venus en groupe pour le nettoyer,» dit Mme Giroux.

C’était une lourde tâche, mais les bénévoles sont heureux des résultats. «Nous avons passé quatre heures à désherber et à nettoyer.» Ils ont également fait savoir qu’ils avaient déterré et séparé des plantes pour ceux qui voulaient les ramasser. «Nous avions tellement de hostas et nous n’aimons pas jeter les choses, surtout des plantes vivantes, donc nous avons décidé de redonner aux habitants de la ville en leur offrant.»

Le groupe accepte également des dons destinés à l’embellissement. «Dans le passé, j’ai lancé un appel lorsque j’avais besoin de fleurs vivaces. Nous n’avons pas été très actifs l’année dernière pour demander des dons, mais nous avons fait des demandes de ce type dans le passé. Les drapeaux et les bannières qui sont installés à Verner ont tous été achetés par notre comité,» explique Mme Giroux.

Elle juge inestimable la contribution du comité d’embellissement à la collectivité de Verner, tant pour l’esprit et la fierté communautaires que pour l’apparence du village. «C’est important pour moi. Je pense que lorsqu’on peut rendre à une communauté ce qu’elle nous donne, c’est vraiment rassembleur. Et le fait d’avoir de beaux espaces verts au sein de notre village, même si nous sommes entourés de verdure, ça redonne de la fierté à la communauté.»

Verner a toujours eu la réputation d’être une communauté bien entretenue, avec des habitants fiers. Tout le Nipissing Ouest l’a constaté en 2019 avec l’organisation du Concours international de labour, auquel Alicia Giroux a contribué activement. Même quelques petits incidents de vandalisme occasionnel ne les découragent pas. «Lorsque cela se produit [vandalisme], comme l’année dernière, les membres de notre communauté étaient vite sur place pour nettoyer et réparer. Les gens de Verner sont très fiers de leur village, et lorsque notre comité peut montrer qu’il se retrousse les manches par fierté, nous espérons inspirer d’autres personnes à s’engager davantage et nous aider. Plus il y aura de gens qui participent, plus la collectivité sera unie.»

