Vanthof élu pour un 4e mandat à Queen’s Park

Ce n’était pas une grande surprise lorsque John Vanthof a remporté un quatrième mandat comme député de Timiskaming-Cochrane suite aux élections provinciales du 2 juin ; le néo-démocrate représente cette circonscription depuis 2011. Il a reçu 42,9% des 21 574 votes comptés. La surprise était que son rival Bill Foy, du parti conservateur, n’était pas si loin derrière avec 35,5% (9 251 votes).

Le candidat libéral Brian Johnson n’a récolté que 6,8% (1 461 votes), alors que le candidat local du Parti vert, Kris Rivard, a reçu 6,2% (1 341 votes). Garry Andrade du parti New Blue a atteint 5,2% (1 127 votes). Trois autres candidats se sont partagés le reste du vote.

M. Foy a vogué sur la vague bleue et augmenté considérablement le vote conservateur dans la circonscription, même s’il avait refusé de participer aux débats et de parler aux médias. Il a toutefois tapissé toute la circonscription d’affiches et l’on dit qu’il a frappé à beaucoup de portes.

M. Johnson, pour sa part, n’a même pas fait de campagne et personne n’a pu lui parler ; il n’était pas aux débats et les médias n’ont pas pu le joindre.

Le 3 juin, John Vanthof était épuisé mais satisfait. «Je suis fatigué, j’ai un coup de soleil et des piqures de moustiques partout, puis mon équipe est en train de retirer les affiches.» Il s’apprêtait à aller les rejoindre.

Il avait tout de même des pensées sur la percée importante de Bill Foy dans la circonscription. «J’ai rencontré M. Foy une fois à un souper de Canards Illimités avant la déclaration de l’élection, puis je ne l’ai pas revu depuis. Je dirais que la province et la circonscription sont plus fracturées qu’à l’habitude, comme le montre le fait d’avoir eu 8 candidats. Le candidat conservateur a monté une bien plus grosse campagne qu’à l’habitude… je n’étais pas nécessairement d’accord avec toutes leurs stratégies, mais ils ont fait une grosse campagne. Puis le candidat libéral n’a rien fait du tout! (…) Nous avons frappé à beaucoup de portes, et le soutien est là évidemment, mais les gens n’étaient pas aussi engagés dans cette campagne.»

C’est clair selon le taux d’abstention. Au niveau provincial, seulement 43% des électeurs admissibles ont voté et ce taux est encore pire pour Timiskaming-Cochrane, à 40% de participation. «Si l’on regarde les données brutes, les Conservateurs n’ont pas eu beaucoup plus de votes que la dernière fois, c’est nous (le NPD) qui avons baissé et je pense qu’il y avait plus d’apathie chez les électeurs.» Le NPD reste l’Opposition officielle à Queen’s Park, mais le parti a perdu 9 sièges, passant de 40 à 31, alors que les Libéraux n’ont récolté que 8 sièges. Cela laisse les Conservateurs de Doug Ford avec une très forte majorité de 83 voix, une victoire écrasante qui a même provoqué la démission des chefs néo-démocrate et libéral.

