Une subvention pour la relance du CANO

Après deux ans sans spectacle et une relance tentative cet automne, le Conseil des arts de Nipissing Ouest (CANO) semble être sur un terrain plus stable avec une programmation à succès à la fin 2022 et une nouvelle subvention qui lui permettra de poursuivre en 2023.

Ayant essuyé de lourdes pertes en raison de la pandémie en 2020 et 2021, le CANO est revenu à tâtons en septembre avec une série limitée de quatre spectacles. Le président Marc Lavigne avouait que l’avenir était incertain, et qu’une reprise en 2023 dépendrait du succès de ces quatre spectacles. Or, le groupe LGS a joué à guichet fermé en septembre ; le groupe hommage 21 Gun Salute a attiré une salle comble en octobre ; le spectacle de Michaël Rancourt s’annonce complet pour le 26 novembre ; et les billets se vendent bien pour le groupe hommage CCR Reborn le 3 décembre.

Encouragé par l’enthousiasme du public, le CANO est donc optimiste pour une pleine saison en 2023. Cela sera grandement facilité par une annonce faite le 9 novembre à Sturgeon Falls.

Marc Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, était à la salle Marcel Noël pour annoncer des subventions totalisant 113 000$ pour le CANO. Ces fonds, octroyés par Patrimoine canadien, visent à soutenir la relance de l’organisme et la programmation d’automne.

«Cette annonce comprend une subvention de 96000$ par l’entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Une subvention supplémentaire de 17 000$ a également été accordée pour soutenir la programmation artistique,» d’indiquer M. Serré. Lors de son discours, il a souligné l’importance de promouvoir la francophonie et il a félicité le CANO et son président Marc Lavigne de leurs efforts envers l’essor de la culture et des artistes francophones.

D’après M. Lavigne, l’organisme ne pouvait envisager une reprise sans ce soutien financier et il a exprimé toute sa reconnaissance. «Les premiers à répondre à l’appel furent Patrimoine canadien. Nous avons réussi à aller chercher des fonds dans différentes enveloppes afin de relancer le CANO. Ces subventions nous ont permis d’annoncer une programmation pour l’automne 2022. Je vous rappelle que notre dernier spectacle remontait au 7 mars 2020,» a-t-il affirmé. «Sans l’appui de Patrimoine canadien, le CANO n’aurait pas été capable de voir le jour.»

Messieurs Serré et Lavigne ont tous deux déploré les effets dévastateurs de la pandémie sur le CANO, ainsi que sur les arts et la culture en général dans la région. Ils espèrent voir un retour à une programmation de haute qualité, et M. Serré s’est dit impatient de voir le CANO reprendre de plus bel en 2023 et bien au-delà.