Une jeune famille perd tout dans un incendie ravageur

Christian Gammon-Roy

Tribune

Une jeune famille n’a plus de foyer depuis que sa maison a été détruite par un incendie le 15 janvier à Verner.

Kyle et Kate Carneiro ainsi que leurs trois jeunes enfants étaient à l’extérieur, fort heureusement, quand le feu est survenu. Leurs animaux domestiques, sauf un chat qu’ils n’ont pas encore retrouvé, sont aussi sortis indemnes.

Le chef des pompiers de Nipissing Ouest, Frank Loeffen, dit qu’ils ont reçu un appel juste avant 15 h, alertant d’un feu au 150, chemin Eugene à Verner. Trois casernes ont répondu, avec 20 pompiers au site jusqu’à ce que les flammes soient éteintes vers 22 h. Une plus petite équipe est restée pendant la nuit pour assurer que le feu ne reprenne pas de braises.

Le chef est retourné le matin du 16 janvier pour examiner le site. Il a déterminé que le feu, déclenché dans le sous-sol de la maison, était accidentel. Le chef Loeffen estime les pertes à environ 600 000$, incluant la structure et son contenu. Selon lui, les dégâts occasionnés par la chaleur et la fumée sont tels qu’il ne sera pas possible de sauver quoi que ce soit. En effet, il a remarqué que le plancher de la cuisine s’était affaissé encore plus entre sa première inspection et la plus récente, le 18 janvier. Les conclusions du chef ont été remises à la compagnie d’assurance, qui fait maintenant sa propre évaluation.

Le chef tient à rappeler que les détecteurs de fumée font toute la différence lorsqu’il s’agit d’alerter rapidement de la menace d’un feu, et cet incendie est un bon exemple de l’importance de ces appareils. Alors que la famille était dehors lorsque les détecteurs ont été déclenchés à l’intérieur, la sonnerie était si forte qu’ils l’ont entendue et ils ont pu appeler tout de suite les pompiers. «Ces alarmes vous avertissent tout de suite et vous donnent le temps de sortir de la maison,» dit le chef.

Les propriétaires de la maison, Kyle et Kate Carneiro, cherchent maintenant un logement pour leur famille, le temps de pouvoir reconstruire. «Je travaille à domicile donc j’ai besoin de m’organiser un bureau le plus vite possible, sinon je n’ai pas de revenu,» s’inquiète Kate.

La famille a déjà reçu des dons grâce à des amis qui ont demandé de l’aide via Facebook. Cependant, le plus urgent, c’est de leur trouver une place où vivre. Ils se disent reconnaissants envers les amis et les membres de la communauté qui ont offert de l’aide, et ils ont fourni une adresse courriel pour ceux qui voudraient leur demander ce dont ils ont besoin ou leur donner une piste à suivre pour trouver un logement. Le courriel, c’est kylecarneiro@gmail.com