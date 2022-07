Une fin extravagante pour clore le Mois de la Fierté

Le Mois de la Fierté s’est conclu en beauté le 25 juin, avec le tout premier spectacle de drag Pride Fest 2022, joué devant environ 200 personnes dans la salle communautaire Marcel Noël. La levée de fonds pour le comité de la Fierté de Nipissing Ouest a vu les drag queens locales Quinta Sential et Jenna Seppa monter sur scène avec les vedettes Steak et Rosie, venues de Toronto pour l’occasion.

Ryan Conway, qui incarne Quinta Sential sur scène, est ravi du succès de la soirée et de toutes les activités du mois de la Fierté «Chaque évènement a prouvé à nos détracteurs que la voix des personnes queers continuera de se faire entendre dans le Nipissing Ouest et partout dans le Nord de l’Ontario.» L’assistance nombreuse à la soirée a surpris Rosie, qui a l’habitude de vivre et jouer à Toronto. M. Conway dit que Steak et Rosie ont été heureuses de leur accueil et reviendraient faire des spectacles dans le Nipissing Ouest. «Absolument, elles ont adoré ça! Elles ont très hâte de revenir!»

Il reconnait que ce succès ne serait pas possible sans le soutien de la communauté. «C’est grâce au travail inlassable de notre comité, des bénévoles, de nos partenaires communautaires et commanditaires. Ces gens contribuent tellement à notre comité. En tant que personne queer, je ne peux pas assez exprimer à quel point je me trouve choyé de faire partie de cette grande famille.» Il souligne comme exemple la participation des pompiers de Nipissing Ouest, qui ont tenu le bar pendant le spectacle.

… Pour en savoir plus, cliquez ici