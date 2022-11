Une découverte sinistre après un incendie

Deux personnes sont mortes, découvertes à la suite d’un incendie dans une maison de Sturgeon Falls le mercredi 2 novembre. Le lendemain, alors que le feu avait été éteint, la maison au 888, chemin Quesnel était entourée d’enquêteurs de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et du Commissaire aux incendies de l’Ontario, laissant soupçonner un incident de nature douteuse. La PPO a émis un communiqué pour confirmer la découverte de deux corps à l’intérieur de la maison, sans préciser la cause des décès, puis elle a assuré qu’il n’y avait aucun risque pour le grand public.

La police n’a pas identifié les défunts ni indiqué si le feu était de nature criminelle, mais l’enquête se poursuit. Selon des voisins, la maison était habitée par un couple âgé, mais les autorités policières n’ont pas confirmé si ces personnes étaient les victimes.

Le chef des pompiers de Nipissing Ouest, Frank Loeffen, était au site de l’incident le 3 novembre. Il ne pouvait pas fournir beaucoup de détails, mais il a indiqué que les pompiers avaient reçu l’appel à 8h42 le matin du 2 novembre. Une fois l’incendie maîtrisé, les pompiers ont trouvé la première victime et la police a été alertée. La PPO a donc pris en main le site immédiatement pour commencer son enquête.

«Tout a été mis entre les mains de la province,» d’indiquer M. Loeffen, ajoutant que les pompiers locaux n’ont plus d’autorité sur le site et ne participent pas à l’enquête. La source du feu et une évaluation des dommages ne seront pas dévoilés avant la fin de l’enquête par le Commissaire aux incendies. «Cela pourrait prendre entre six mois et un an d’après mon expérience,» explique le chef Loeffen.

Alors que le chef répondait aux questions de la Tribune, on pouvait voir l’unité canine de la PPO faire le tour de la propriété, des agents de l’équipe médico-légale qui faisaient des aller-retours dans la maison, et des policiers qui cherchaient des indices tout autour du site. La PPO a aussi lancé un appel au public, demandant à toute personne qui pourrait aider à élucider cet incident à communiquer avec elle.