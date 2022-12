Une cérémonie d’illumination lance la saison festive

Le Fonds du Père Noël récolte 24 000$, forçant les pompiers à ajuster leur budget de dons

Le 25 novembre, la saison des Fêtes débutait officiellement avec le radiothon du Fonds du Père Noël et l’illumination du sapin géant au centre-ville de Sturgeon Falls. Les deux évènements ont suscité une bonne participation : plus de 24 000$ en dons ont été récoltés pour le Fonds du Père Noël et plus de 150 personnes ont bravé le froid pour voir le grand sapin illuminé.

En début de soirée, l’intersection des rues John et King était bondée de monde pour la cérémonie d’illumination d’une grande épinette sur le terrain du Centre halte-arrêt d’Intégration communautaire de Nipissing Ouest. Le même arbre avait été illuminé l’an dernier par l’organisme.

«Lorsque l’idée d’une illumination a été soulevée, notre premier appel a été à Intégration communautaire. Ils nous ont accueillis à bras ouverts, partageant leur belle épinette avec tous les résidents de Nipissing Ouest. Cet évènement n’aurait pas été possible sans eux,» décrit Kassandra Girard, agente de développement économique pour la municipalité.

Elle ajoute que l’illumination servait d’ouverture officielle à la série d’activités de Noël prévus au cours de la saison des Fêtes à travers la municipalité.

La nouvelle mairesse de Nipissing Ouest, Kathleen Thorne Rochon, le chef des pompiers Frank Loeffen, et la directrice d’Intégration communautaire, Sylvie Bélanger, ont tous fait de brefs discours avant de tirer ensemble sur le levier en forme de canne de Noël pour allumer officiellement le grand sapin.

Contribuant à l’ambiance festive, l’École secondaire publique Nipissing Ouest servait du chocolat chaud, pendant qu’une chorale de l’École secondaire catholique Franco-Cité chantait des chansons de Noël. La chorale était même accompagnée au piano par l’enseignante Anne Gingras.

Pendant son discours, le chef Loeffen a annoncé les résultats du radiothon qui venait de conclure juste avant la cérémonie d’illumination. Un total de 24 135$ avait été récolté, somme qui aidera les pompiers à offrir des cadeaux et un panier de nourriture à des familles locales juste avant Noël. Une part de cette somme, soit 12 995$, provenait d’une vente aux enchères menée en ligne du 17 au 24 novembre. Les 57 articles vendus avaient été donnés par des commerces et des organismes locaux.

Le chef a reconnu que le total de cette année était largement inférieur aux sommes des années antérieures, ce qu’il attribue au climat économique actuel. «Comparativement à l’an dernier, nous avons récolté moins, mais il faut prendre en considération la période que nous traversons. Peu importe le montant, le soutien que nous avons reçu des entrepreneurs et des individus qui ont donné à la vente aux enchères, qui ont acheté et qui ont fait des promesses de dons, nous l’apprécions énormément,» a-t-il dit.

