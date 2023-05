Une belle parure pour les jeunes joueurs de hockey

Des représentants de l’Association de hockey mineur de Nipissing Ouest (Sting) et de la Caisse Alliance étaient entourés de jeunes joueurs lors du dévoilement des nouveaux chandails de la ligue Sting, achetés grâce à un don important de la Caisse Alliance. De gauche à droite : Troy Lefebvre, Chantal Girard, Roxanne Proulx, Cynthia Noel, Chantal Lepage, la mascotte Sting, Marcy Lemieux, Shawn Page, Mario Rousseau, la mascotte Cachou, Jennie Renaud, Melanie Ayotte, Ken Durie et plusieurs joueurs.









Christian Gammon-Roy

Tribune

Les jeunes joueurs de hockey de la ligue «Sting» étaient sur une patinoire couverte et portaient des patins d’un autre genre cette semaine, car l’Association de hockey mineur de Nipissing Ouest (AHMNO) a organisé une soirée disco en patins à roulettes à l’aréna de Sturgeon Falls le 23 mai. Enfants et parents se sont présentés pour manger de la pizza, s’amuser et recevoir une grande surprise : de tout nouveaux chandails Sting achetés par la ligue et par la Caisse Alliance, qui a fait don de 43 000$.

Troy Lefebvre, vice-président de l’AHMNO, explique que les joueurs locaux recevront chacun un maillot réversible, tandis que les joueurs de la ligue compétitive (rep), qui jouent davantage de matchs à l’extérieur de la ville pour représenter la communauté, recevront deux maillots. «Les maillots que nous avions étaient vieux de sept ans. La durée de vie d’un maillot est de 5 à 7 ans. Il aurait probablement fallu commencer l’an dernier à préparer un plan pour remplacer ces maillots, mais ça n’a pas été fait avec COVID et tout le reste,» raconte M. Lefebvre. Le nouveau conseil d’administration a décidé que l’achat de nouveaux chandails était une bonne façon de commencer son mandat.

L’AHMNO a passé la saison à recueillir des fonds pour cet achat. M. Lefebvre explique que la majeure partie des fonds recueillis provenait de ventes d’aliments et des frais d’inscription aux tournois locaux et au Tournoi des champions de la NOHA, que l’association a eu la chance d’accueillir cette année. Au total, l’association a réussi à recueillir 15 000$, puis les 43 000$ de la Caisse Alliance ont couvert le reste de l’achat. «Chantal Girard et Sara Gaudette ont joué un rôle déterminant dans la demande de subvention auprès de la Caisse. […] Ces dames ont fait tout le travail, elles ont été fantastiques,» reconnaît M. Lefebvre.

Marcy Lemieux, directrice régionale à la Caisse Alliance, explique que la Caisse est toujours heureuse d’investir dans des organismes communautaires comme les ligues sportives pour les jeunes. «Il y a des critères, et la Caisse a un comité qui examine les demandes,» décrit-elle, ajoutant qu’ils tiennent compte des impacts communautaires, sociaux, environnementaux et sanitaires des projets proposés. Selon elle, le hockey mineur répond à plusieurs de ces critères, car le sport aide les enfants à rester en bonne santé et à s’engager socialement.