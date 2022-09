Une artiste drag de chez-nous dans une téléréalité internationale

Isabel Mosseler

Tribune

Jenna Seppa, l’alter égo de Michel Gervais, continue à faire rayonner le Nipissing Ouest sur la scène internationale, cette fois comme concurrente dans la série télévisée Call Me Mother, une téléréalité où des artistes drags sont en lice pour le grand titre et de grands prix. En sa deuxième saison, l’émission sera diffusée à travers l’Amérique du Nord sur la chaîne OutTV et en Angleterre sur Fruit TV, selon Michel.

Le résident de Nipissing Ouest est un habitué de la scène, ayant donné de nombreuses prestations à Toronto avant de revenir à son village natal de Sturgeon Falls suivant la pandémie, puis offrant des spectacles à travers le Nord de l’Ontario, souvent avec son partenaire Ryan Conway, connu sur scène comme QuintaSential. Or, il rêve de faire Call Me Mother depuis le début de la série, ayant postulé pour participer à la première saison.

Il explique le concept de l’émission. «On appelle ça Call Me Mother parce qu’il y a trois «mamans drags» : Peppermint, Crystal et Barbada. Peppermint s’est classée deuxième dans la 9e saison de l’émission populaire RuPaul’s Drag Race. Elle a joué à Broadway et dans plusieurs émissions de télé. Crystal a participé à la première saison de Drag Race UK en Angleterre, mais elle est originaire du Canada et elle fait le tour du monde à donner des performances. Barbada est du Québec, c’est une icône québécoise qui est artiste drag depuis des lustres… Chacune est une célébrité de la drag. Dans l’émission, elles adoptent (…) des concurrentes et concurrents et nous nous affrontons dans une série d’épreuves pour gagner le grand prix de 25 000$, un voyage au Mexique, du maquillage Rimmel et autres prix.»

C’est aussi une belle occasion de se faire connaître comme artiste. «C’est une vitrine extraordinaire pas juste dans notre pays mais aussi en Angleterre et aux Etats-Unis,» reconnaît Michel. La personne couronnée deviendra aussi le visage de la compagnie Wella pendant l’évènement de la Fierté à Toronto en 2023.

Seulement 15 concurrentes et concurrents ont été choisis parmi des centaines de soumissions, donc Michel est ravi d’avoir été sélectionné. «J’ai travaillé avec l’équipe de tournage pour la première saison. J’avais fait les auditions aussi, même avant de savoir de quoi il s’agissait exactement. (…) Selon les réalisateurs, je me suis rendu assez loin dans le processus de sélection, mais j’ai raté de justesse la sélection finale. Ils ont fait du tournage à North Bay, et j’étais revenu dans la région à ce moment-là… J’ai donc postulé pour être préposé au talent (…) et je devais conduire les participants et les Mamans au site du tournage et ainsi de suite. C’était cool.»

