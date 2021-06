Une 2e célébration de la Fierté bâtit sur le succès de la première

Le député Marc Serré, conseillère municipale Lise Sénécal, présidente de Fierté N.O. Renée-Anne Paquette, directeur de Fierté N.O. Michel Gervais, et mairesse Joanne Savage au 2e lever du drapeau à Minnehaha Bay le 5 juin.

Pour la seconde année de suite, le Nipissing Ouest fête le mois de la Fierté. Le conseil municipal a proclamé le mois de juin «mois de la fierté gaie» suite à une présentation de Lynne et Michel Gervais, membres du comité de la fierté gaie de Nipissing Ouest. Le duo mère et fils ont présenté un aperçu des succès de l’an dernier, leur mission, et aussi leurs activités prévues cette année.

«Notre but, c’est de promouvoir l’unité, l’inclusion, et favoriser une prise de conscience sur la diversité en matière de sexualité et de genre,» a affirmé Lynne Gervais. Elle a expliqué qu’au moyen des activités du mois de la fierté, ils espèrent susciter un esprit de communauté et créer un espace sain pour les personnes LGBTQ2+ et leurs alliés. L’an dernier, le comité a consulté des gens LGBTQ2+ qui avaient grandi à Nipissing Ouest, puis quitté parce qu’ils n’avaient pas un sentiment d’appartenance ici, ou ne se sentaient pas en sécurité en raison de leur identité ou leur orientation sexuelle. Mme Gervais était enchantée d’annoncer que certains repensent maintenant leur décision d’avoir quitté la région, grâce au travail du comité. «On voulait partager ça avec le conseil puisque je crois que ce serait très bien si nous pouvions travailler ensemble… et essayer de ramener des gens à notre communauté.»

Après la présentation, les conseillers étaient unanimes dans leurs éloges envers le comité et ses initiatives. Le conseiller Chris Fisher a profité de l’occasion pour apprendre : «Je n’ai qu’une petite question et je suis un peu gêné de la poser… mais je ne sais pas… donc LGBTQ, ça je comprends, mais qu’est-ce que signifie le 2S à la fin?». Michel Gervais a expliqué que le 2S représente la bispiritualité (parfois connu sous le nom de deux-esprits), qui est une identité du genre que certaines personnes autochtones utilisent pour décrire ceux qui ont à la fois une identité masculine et une identité féminine. Il a également pris le temps d’expliquer ce que représentait l’acronyme LGBTQ2S+ : « L pour lesbienne, G pour gai, B pour bisexuel, T pour transgenre, Q pour queer et ceux en questionnement, 2S pour bispirituel, A pour asexuel, et plus [pour toutes les autres identités] ».

Le comité de la fierté a vu de nouveaux visages s’ajouter au cours de la dernière année. Le conseiller Yvon Duhaime a souligné que son leadership est admirable. À présent, le comité se compose de Renée-Anne Paquette (présidente), Lynne Gervais (vice-présidente et trésorière), Sandee Guindon (secrétaire et représentante du Bureau de santé du district), les directeurs Luc Charles, Michel Gervais, Pierre Bourgouin, Ryan Conway, Sara Mailloux, Alex Gingras, Marie-Josée Mailloux, Mélanie Hebert (représentante du Collège Boréal), et Joanne Savage (représentante du conseil municipal).

Renée-Anne Paquette et Michel Gervais, membres du comité Fierté N.O. ont hissé le drapeau de la fierté le samedi 5 juin.

La conseillère Lise Sénécal a joint sa voix aux éloges: «ce que j’apprécie beaucoup aussi, c’est que vous donnez l’opportunité à des jeunes de se sentir capable, se sentir confortable de vivre qui ils sont dans notre communauté et de vivre en sécurité, et je crois que vous avez beaucoup, beaucoup d’appui.» Mme Sénécal s’est dite convaincue que dans dix ans, la communauté LGBTQ2S+ pourra bénéficier d’un Nipissing Ouest plus sain et accueillant pour eux.

Le samedi 5 juin, le comité a hissé le drapeau de la Fierté à la baie Minnehaha. «Nous sommes super excités ; ça va faire deux ans maintenant que nous levons le drapeau à Nipissing Ouest,» s’est exclamée Renée-Anne Paquette, présidente du comité juste avant de hissé le drapeau avec Michel Gervais. Le député fédéral de Nickel Belt, Marc Serré, était présent pour féliciter le comité de ses efforts. Il a parlé de l’importance de soutenir la mission du comité de la Fierté, soit de favoriser l’inclusion et de célébrer la diversité. «Aujourd’hui le message est de célébrer, célébrer notre diversité, et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour faire une différence.» La mairesse Joanne Savage et la conseillère Lise Sénécal ont ensuite lu la proclamation municipale en anglais et en français. La cérémonie virtuelle a attiré un bon nombre de spectateurs en ligne, avec plus de 1600 visionnements.

Le samedi 12 juin à 13 h le comité diffusera virtuellement le dévoilement d’une murale de la Fierté créée par Tracey Decaen à l’angle des rues Queen et King à Sturgeon Falls. «On veut que les gens viennent la voir lors de leurs marches, et qu’ils prennent des photos — ce sera une murale interactive,» a partagé Renée-Anne Paquette.

Fierté N.O. a lancé le mois dernier une collection d’articles aux motifs arc-en-ciel avec «Love is Love» comme slogan. Chaque vendredi du mois de juin, ils invitent la communauté entière à afficher leur fierté en portant leur t-shirt Love is Love ou d’autres vêtements arc-en-ciel aux couleurs vives. Michel Gervais dit qu’il espère voir beaucoup de personnes participer pour «démontrer leur support pour la communauté queer, et notre communauté.» Les t-shirts sont disponibles chez Stop & Shop et Stitch n’Love.

Le comité invite également la communauté à décorer leurs fenêtres pour célébrer la fierté. Ceux qui partagent une photo de leur fenêtre décorée sur Facebook pourront courir la chance de gagner un panier-cadeau. Le gagnant sera annoncé à la fin juin.

Les drag queens locales Jenna Seppa et Quinta Sential sont impatientes de présenter leur premier spectacle de drag à Nipissing Ouest ; il s’agira d’une soirée virtuelle cette année en raison de la pandémie. Le vendredi 18 juin, elles vont divertir les 19-ans-et-plus lors de la soirée «Drag n’ Sip : Stuck in the ’80s». Les queens vont danser, chanter, et faire la fête en préparant des cocktails, le tout sur la musique entraînante des années ‘80. Pour participer, on peut acheter les billets à 5$ chacun sur la page Facebook du comité de la Fierté ; les profits serviront aux activités futures.

“Nous espérons que l’an prochain, nous pourrons finalement avoir notre parade!” exclame Michel Gervais. Évidemment, la pandémie a écrasé tout espoir de tenir une parade l’an dernier et cette année, mais cela a fini par motiver le comité à trouver d’autres façons créatives de célébrer. Ils espèrent que les activités de cette année vont continuer à avancer leur mission de faire du Nipissing Ouest une place où les gens LGBTQ2S+ se sentent bienvenus. “On veut qu’ils se sentent chez-eux et respectés dans notre communauté — autant que tous les autres,” de conclure Michel.