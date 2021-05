Un taux record de nouveaux cas COVID dans le district

By

Tous les résidents locaux de 12 ans et plus sont maintenant admissibles à un premier vaccin contre la COVID-19, et déjà le Bureau de santé de Nipissing-Parry Sound a immunisé environ 61% de la population adulte dans le district.

Selon Cynthia Desormiers, directrice de l’Hôpital général de Nipissing Ouest, il n’y a pas beaucoup de réticence au vaccin parmi les résidents locaux; environ 800 doses ont été administrées à Sturgeon Falls lors de la plus récente clinique le 22 mai, et d’autres cliniques sont prévues le 10 juin et le 2 juillet en réponse à la demande importante.

Depuis dimanche, les jeunes de 12 à 17 ans sont admissibles à prendre rendez-vous pour un vaccin Pfizer. Selon la Dr Carol Zimbalatti du Bureau de santé de North Bay Parry Sound, c’est un bon pas vers un retour à la normale et surtout un retour éventuel à l’école.

Or, un retour à la normale ne pourra se faire avant d’atteindre certaines cibles, d’après une annonce du gouvernement provincial faite le 20 mai. La province vise un taux de 60 pour cent de la population adulte ayant reçu un premier vaccin, puis une diminution des taux d’hospitalisation et de nouveaux cas, avant d’entamer un déconfinement par étapes. Cette semaine, la province avait atteint un taux de vaccination de 52%, et espère atteindre 60% vers le 14 juin.

Malgré le taux de vaccination plus élevé dans le district de Nipissing-Parry Sound, ce district a vu son nombre de nouveaux cas atteindre un sommet ce mois-ci. Le mois de mai a déjà vu 87 nouveaux cas, soit 16 de plus que le record antérieur de 71 dans un mois, avec une semaine d’avance. Parmi ces cas, il en reste 33 actifs, dont 26 dans la région de Nipissing.

«La longue fin de semaine du mois de mai marque le début de l’été pour bien des gens, mais ce n’est pas la fin de la pandémie,» d’avertir le Médecin-chef du district, le Dr Jim Chirico. «Jusqu’à ce que tout le monde soit vacciné, notre seule façon de réduire la propagation provinciale et locale, c’est de continuer à suivre les mesures sanitaires prescrites. En respectant ces mesures et en prenant rendez-vous pour un vaccin, nous pouvons aider à faire de confinement notre dernier.»

Lorsque les commerces locaux pourront enfin ouvrir leurs portes au public, ils bénéficieront d’un outil pour limiter les risques de propagation : des tests rapides qui leur seront offerts par la Chambre de commerce de Nipissing Ouest. Dans le cadre d’un programme fédéral-provincial en partenariat avec les Chambres de commerce de l’Ontario et du Canada, la Chambre locale a reçu des tests à distribuer gratuitement aux entreprises pour dépister des cas chez des employés sans symptôme.

