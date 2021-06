Un deuxième livre publié par Florence Serré

«Je ne me prends pas pour une grande poète,» déclare Florence Serré, auteure septuagénaire originaire de Désaulniers qui vient de lancer Mot-saïques, un recueil de poésie qu’elle a publié à compte d’auteure. Cet ouvrage suit son premier livre : Mon terroir à nous : Témoignage d’une tradition orale franco-ontarienne, qu’elle avait publié en février.

Mots-saïques, c’est un assemblage de poésies écrites au cours de cinquante ans, que Mme Serré décrit comme une mosaïque littéraire : «Il y a différents styles [basés sur] différentes expériences, où j’étais, et où j’en étais rendue dans ma vie.»

Pour ajouter un peu de «joie pour les yeux,» elle a agrémenté ses poèmes de peintures créées par sa nièce, Renée-Claude Serré, artiste-peintre native de Verner. C’est une citation du poète de la Grèce antique, Simonide de Ceos qui l’a inspirée à faire ainsi : «La peinture est une poésie muette et la poésie, une peinture parlante.»

«J’ai commencé [à écrire de la poésie] vers les années soixante-dix », confie Mme Serré. Pendant les cinquante années qui ont suivi, elle a conservé les poèmes qu’elle écrivait çà et là, n’ayant pas toutefois l’intention de se publier. «Je ramassais quand même [mes textes], j’aimais garder ce que j’avais écrit,» dit-elle.

«Un moment donné dans le jardin à Montréal, quand j’étais jeune religieuse, j’ai vu un rayon de soleil sous un gros pin. Et dans le rayon de soleil, il y avait un rouge gorge — quelle belle image!» Elle se souvient de ce moment précis comme inspiration pour le poème Sur le vif. La spiritualité, la nature, la lumière, et les enfants sont quatre thèmes qui sont omniprésents dans l’œuvre. «Vous voyez, il y a beaucoup de spiritualité, ça partait de mon intérieur », dit l’auteure qui était religieuse pendant les années 1960. Quoique la spiritualité reste bien présente dans son œuvre, les poèmes rédigés de 1990 à 2000 alors qu’elle n’était plus religieuse s’inscrivent surtout dans les thèmes de l’amour et de l’enfant.

Mots-saïques peut être commandé en ligne sur le site web de l’auteure (www.florenceserreauteure.ca) au coût de 16,95 $ plus frais de poste.