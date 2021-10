Stella l’esturgeon est enfin chez-elle

By

C’était une belle prise pour Gayle Primeau et le Comité d’embellissement de Sturgeon Falls, et enfin cette trouvaille remarquable a une place de choix au centre-ville où tous pourront l’admirer. Stella l’esturgeon, une énorme sculpture en métal, a été installée au site Joie de vivre le long de la rue King. Le lundi 25 octobre, son créateur, l’artiste Laval Bouchard de Massey, est venu avec son épouse Fran pour voir son gros poisson mis en valeur à Sturgeon Falls. Très peu loquace, il s’est tout de même dit satisfait du résultat. «Je suis content qu’elle ait trouvé sa place.»

Gayle Primeau, pour sa part, débordait d’enthousiasme. «Elle est encore plus belle que je l’avais imaginée!» Stella l’esturgeon a subi une transformation, soit un revêtement en poudre et de la peinture pour la protéger de toute dégradation, et un peu de soudure pour pouvoir la fixer sur sa base.

«Nous n’avions pas le choix. Au début, j’étais contre, jusqu’à ce que je parle aux gens du revêtement en poudre et de la rouille. Si nous l’avions laissée telle quelle, elle aurait fini par rouiller et des trous seraient apparus. Derek [Lefebvre de North Bay Powder Coating] l’a prise et l’a revêtue.»

Le comité a pu acquérir Stella grâce à des dons privés. Mme Primeau raconte que des bénévoles de son comité avaient vu la grande sculpture en métal en passant par Massey, puis s’étaient renseignés sur le prix. Un jour en 2020, Mme Primeau et son époux, Stuart Seville, passaient une soirée avec deux autres couples et ils se sont mis à discuter de la sculpture.

«Au départ, il y avait trois couples. Nous avons mis 500$ chacun comme dépôt pour assurer qu’elle ne soit pas vendue à quelqu’un d’autre.» Les deux autres couples étaient Ken et Shirley Perrin et Dan et Cynthia Roveda. Ensuite, le comité s’est réuni pour établir un plan, puis Mme Primeau a sollicité des dons au moyen des réseaux sociaux afin d’obtenir les 5000$ nécessaire à l’achat.

«En seulement deux jours, nous avions la somme! Nous avons pris un risque. C’était une décision de groupe – chaque année j’invite le groupe pour une soirée vin-fromage… Tout de suite, tout le monde était enthousiaste; Ken a dit «allons la chercher!»» Lorsque la campagne a été lancée, «je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner, mais je me suis dit «si ça ne marche pas, je suppose que j’aurai acheté un poisson… Mais j’ai été estomaquée. C’est la chose la plus surprenante jusqu’à présent. Au bout d’un seul jour, nous avions dépassé l’objectif et le deuxième jour, nous avions plus de 9000$.»

