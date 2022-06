Son travail à l’affiche à travers le monde

Martin Deschatelets, originaire de Sturgeon Falls, a l’habitude de voir son nom sur écran géant. L’artiste, qui habite maintenant Ottawa, travaille en animation de films et séries télévisées depuis environ 13 ans. Il a collaboré à de nombreux projets de renom, et le plus récent, c’est le film The Bob’s Burgers Movie, en salle maintenant.

Le film est tiré de la populaire série télévisée Bob’s Burgers, qui en est à sa 12e saison. Or, M. Deschatelets dit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir suivi l’émission pour apprécier le film. «Je suis allé avec une bande de personnes qui n’avaient jamais vu Bob’s Burgers, et ils ont bien ri et aimé le film aussi,» dit-il.

Son travail consistait à dessiner les toiles de fond pour le film. Cependant, il ne s’agissait pas simplement de peindre une image en 2D devant laquelle se déplaceraient les personnages. «La série est assez unidimensionnelle. Il n’y a pas beaucoup d’ombres, de profondeur. Mais pour le film, nous voulions que ce soit semi-réaliste, avec beaucoup d’ombres, beaucoup de lumière qui reflétait de toutes directions, ce qui était nouveau pour moi.»

Il a fallu apprendre sur le tas comment recréer l’impression de la lumière reflétant sur de multiples surfaces, comme en 3D, et transposer cela à une image en 2D. Alors que le dessin se faisait sur ordinateur, il a fallu figurer les ombres et la lumière à l’œil nu. «L’ordinateur ne peut pas calculer ça,» dit-il. De plus, l’arrière-plan changeait selon l’heure de la journée. «Nous avions une carte avec une boussole qui montrait la position du soleil à toute heure.»

Heureusement, M. Deschatelets était motivé, car il était déjà grand fan de Bob’s Burgers. «Ce n’est pas mon premier grand film, mais c’est celui dont je suis le plus fier. J’étais vraiment ravi de pouvoir le faire,» exprime-t-il. Cependant, il se mettait aussi de la pression pour rendre justice à l’une de ses séries préférées. «Il faut presque se prouver à soi-même qu’on mérite de travailler dessus,» confie-t-il.

Aujourd’hui, il pense que c’est réussi. Il se souvient du moment où son nom est apparu sur l’écran. «Je suis allé au cinéma avec un collègue qui avait aussi collaboré au projet, et nos noms sont apparus en même temps. (…) Il ne restait plus que nous dans la salle, nous en train de prendre des photos du générique!»

