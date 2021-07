Rouler pour la réconciliation

Nancy Morin, originaire de Sturgeon Falls, entreprend un grand trajet pour contribuer aux efforts de réconciliation au Canada. Le 11 juin, elle et son amie Karine Mathieu partaient de Calgary pour faire la traversée du Canada en vélo, recueillant en cours de route des fonds pour True North Aid, un organisme humanitaire autochtone.

Leur but est de prélever 5 000$ pour l’organisme, qui offre une variété de programmes en santé et en éducation, dont l’achat de fauteuils roulants, de produits féminins et de produits pour les nouvelles mères et leurs nourrissons entre autres. Les programmes d’éducation sont centrés sur la diffusion des savoirs traditionnels des aînés et des gardiens du savoir.

En début de semaine, le duo avait déjà recueilli 3 500$ pour la cause. «On pleure un peu de joie en ce moment,» a déclaré Nancy en apprenant qu’un donateur avait versé 600$.

En date du 7 juillet, Nancy et Karine avait déjà parcouru plus de 1700 kilomètres, moyennant environ 100 km par jour. Elles comptent arriver à Sturgeon Falls le lundi 12 juillet pour une pause de 2 jours, avant de repartir vers l’est canadien, ayant comme but d’arriver à l’ile du Prince Édouard à la mi-août.

Nancy Morin a grandi à Sturgeon Falls, et après ses études secondaires à Franco-Cité, elle s’est dirigée vers l’Université d’Ottawa. Elle y poursuivra sa seconde année d’études à l’école de médecine en septembre. «Même au secondaire, on n’a pas été éduqué sur l’histoire des Autochtones, sur tous les problèmes auxquels ils font face, et toute l’histoire des écoles résidentielles,» avoue-t-elle. Elle explique avoir découvert l’histoire des pensionnats autochtones (parfois appelées écoles résidentielles), de la part d’une collègue autochtone à l’Université Ottawa.

«Deux jours après qu’on avait choisi True North Aid, c’est là que ça a tout commencé à sortir [l’histoire des pensionnats],» nous raconte Karine Mathieu, enseignante nouvellement diplômée. «On a appris une histoire qui n’était pas la vérité,» déplore-t-elle. «C’est tellement un gros problème, tu sais y’a quand même beaucoup de communautés qui n’ont pas accès à de l’eau potable.»

Leur levée de fonds et leur voyage se poursuivent jusqu’à la fin août. Les intéressés peuvent suivre leur page Facebook au https://www.fb.me/karine.nancy.bike ou sur Instagram au @karine.nancy.bike . On peut faire un don en ligne sur le site web de True North Aid au https://www.truenorthaid.ca/cycling-for-true-north-aid/

