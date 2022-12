Retour triomphal du Noël traditionnel au musée

By

C’était le grand retour du Noël traditionnel au Musée Sturgeon River House le samedi 3 décembre, et à en juger par le taux de participation, l’évènement populaire avait manqué à beaucoup de gens pendant la pandémie.

«Le Noël traditionnel de cette année (…) était un succès éclatant avec une assistance de plus de 300 personnes. C’était merveilleux de voir autant de personnes réunies pour célébrer ensemble,» décrit Roxanne Lefebvre, Coordonnatrice du Musée Sturgeon River House. Selon elle, l’évènement a fracassé tous les records d’assistance.

On y trouvait des activités pour tous les groupes d’âge : musique, tables d’artisanat, jeux et bricolages pour les enfants, et même une visite du Père Noël. Le musée était aussi ouvert aux visiteurs qui voulaient voir les expositions régulières.

Dès l’entrée, l’ambiance était à la fête avec le duo musical Esther & Company. Dans la grande salle, plusieurs kiosques de ventes étaient disposés parmi les tables où l’on pouvait dîner. À l’étage, les petits faisaient du coloriage et des bricolages de Noël et participaient à une chasse au trésor.

La fête avait lieu de 10 h à 15 h, et le Père Noël est arrivé vers 13 h avec des petits cadeaux pour les enfants qui ont pu lui parler et se faire prendre en photo avec lui.

«L’esprit de Noël rayonnait tout au cours de la journée et nous avons reçu plein de commentaires élogieux. Merci au Père Noël d’avoir pris le temps de nous visiter au musée malgré son horaire très chargé,» de dire Mme Lefebvre.

Elle est ravie de voir les activités reprendre au musée et elle envisage déjà une année bien remplie en 2023. «Nous voulons bâtir sur ce regain d’engagement communautaire. Le personnel du musée travaille fort à organiser d’autres évènements et une riche programmation pour 2023. Il y a beaucoup de choses à venir, et nous espérons voir tout le monde venir en profiter.»