Les Patriotes se démarquent au tournoi provincial d’impro

L’équipe d’improvisation de Franco-Cité s’est mérité une 2e place au tournoi provincial d’improvisation AFOLIE (Association franco-ontarienne des ligues d’improvisation étudiante) du 22 au 25 mars à Orléans. Parmi les 24 équipes participantes de tous les coins de l’Ontario, seules les équipes de Franco-Cité et Algonquin y étaient pour représenter le Nord.

L’équipe de Franco-Cité s’est inclinée en finale contre l’école secondaire catholique Garneau d’Orléans, mais c’était un match très serré avec un pointage de 5-4. Plusieurs joueurs se sont démarqués. Mathieu Guillemette a remporté le titre d’étoile du match à trois reprises, y compris en finale. Hannah Simon et Quinn Gauthier ont aussi été nommés «étoile du match» deux fois pendant le tournoi.

Stéphane Marcoux et Jacynthe Goulard, entraîneurs de l’équipe, sont fiers de la performance des élèves. «C’est certain que c’est le fun de gagner en finale, mais ce qui compte en impro, c’est le spectacle et nous sommes extrêmement fiers du spectacle livré par nos élèves en finale. Ils font du progrès constant depuis le début de l’année et l’amélioration dans leur niveau de jeu est impressionnant et leurs efforts ont certainement porté fruit,» exprime M. Marcoux.

L’an prochain, c’est Franco-Cité qui sera l’hôte du tournoi provincial de l’AFOLIE et Stéphane Marcoux en est ravi. «Nous avons hâte d’accueillir un tournoi de cette envergure dans notre région et de partager la fierté francophone de Sturgeon avec le reste de la province!»