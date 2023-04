Les Patriotes remportent la première bannière OFSAA du Nord en volleyball féminin

Christian Gammon-Roy

Tribune

L’équipe féminine sénior de volleyball de Franco-Cité a remporté une victoire historique au tournoi provincial OFSAA (Ontario Federation of School Athletic Associations) à Welland du 6 au 8 mars. Les athlètes ont joué 7 matchs contre les meilleures équipes de la province pour remporter la bannière OFSAA, une grande première pour une équipe nord-ontarienne.

«On savait qu’on avait une bonne équipe avec beaucoup de talent, mais pour se rendre à OFSAA puis revenir championnes, c’est ‘wow’» s’exclame Shantal Violette, entraineur-adjointe de l’équipe.

C’était déjà tout un exploit d’en arriver à la finale OFSAA. Afin d’être qualifiée, l’équipe devait premièrement gagner un tournoi régional entre les écoles du district de Nipissing (NDA). Ensuite, elle devait affronter les meilleures équipes du nord de l’Ontario au tournoi NOSSA (Northern Ontario Secondary School Athletics). «De là, on s’est classé 2e, ce qui nous permettait d’aller au tournoi provincial; c’est le plus haut niveau que peuvent atteindre les écoles secondaires,» explique Shantal Violette.

Elle ajoute que c’est une victoire historique non seulement pour Franco-Cité mais pour tout le Nord de l’Ontario. Le tournoi de volleyball féminin existe depuis 1984, mais c’est la première fois qu’une équipe du Nord gagne. «Justement, ma fille Chloé, quand elle était à Franco, elles se sont rendues à OFSAA, mais elles ont perdu dans la demi-finale. C’est la première fois qu’on revient avec la bannière OFSAA,» révèle Mme Violette.

D’ailleurs, c’est Chloé Violette qui est maintenant l’entraineur en chef de l’équipe championne. «Le tournoi a été une expérience incroyable pour moi, ma mère, et les filles. J’ai participé à un tournoi OFSAA comme athlète, et je viens de le vivre en tant qu’entraineur, et c’est sans doute quelque chose que les filles n’oublieront jamais,» dit-elle.

L’entraineur décrit un tournoi difficile, particulièrement le match de la demi-finale. «C’était contre l’École secondaire l’Horizon de Sudbury, une équipe que nous avons affrontée toute la saison et qui avait déjà réussi à nous battre. Nous avons perdu les deux premiers manches, donc nous ne pouvions plus en perdre. Nous avons pu nous ressaisir et avons gagné les trois derniers manches pour remporter le match et nous assurer une place en finale. Cette joute était stressante, mais les filles savaient que leurs amis à l’école et notre petite communauté visionnaient le match et qu’elles avaient beaucoup de soutien.»

