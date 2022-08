Les grues mangent le profit des fermiers

By

Les amateurs d’oiseaux prennent souvent plaisir à observer les grues du Canada qui s’agglomèrent dans les champs locaux au printemps, mais le passage de cet oiseau protégé est moins drôle pour les agriculteurs qui en paient un lourd prix. Récemment, James Parsons a envoyé à la Tribune une photo de son champ de maïs chez Parview Farms à Cache Bay, et les dégâts causés par les grues sont conséquents. «Nous avions des canons effaroucheurs et nous les chassions tous les jours, mais les dommages sont incroyables. Tout l’investissement est fait à l’avance donc les pertes seront conséquentes et notre assurance couvre seulement les pertes moyennes sur l’ensemble de tous nos champs donc le «bon maïs» va probablement monter la moyenne juste assez pour nous empêcher de réclamer.»

M. Parsons dit qu’il n’a rien contre les oiseaux «tant qu’ils restent loin de mes champs! (…) Ils retirent les pousses et mangent les graines en-dessous, et le maïs est planté à tous les 12 cm d’intervalles alors ils font juste marcher tout le long de la rangée et ils ont un beau buffet!»

Il ajoute que d’autres fermiers ont connu des dégâts similaires, et il voulait soulever le problème afin que les gens comprennent les défis que doivent surmonter les agriculteurs. Les grues mangent aussi d’autres grains, comme le blé, mais M. Parsons précise que les champs de blé sont plus denses et donc moins vulnérables que les champs de maïs, semés moins densément.

… Pour en savoir plus, cliquez ici