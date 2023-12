Les aînés festoient lors d’une soirée très attendue

Kathleen Thorne Rochon, mairesse de Nipissing Ouest, a eu l’occasion de «revivre l’époque où j’étais serveuse», dit-elle, lorsqu’elle s’est portée volontaire pour servir le repas à la fête de Noël des aînés de Nipissing Ouest, à l’instar de nombreux employés municipaux et d’autres membres du conseil.

(de gauche à droite) Les membres du personnel municipal et les bénévoles Brigitte Carrière, Keyla McLeod, Natasha Liard-Bigras, Jacques Dupuis (administrateur d’Au Château) et Hollie Girouard, ainsi que Diane Hotte, mère de Sonia Hotte de Sonia’s Patio qui a assuré le service de traiteur, assemblent les assiettes dans la cuisine.

Cette année a marqué le retour très attendu du Souper de Noël des aînés de Nipissing Ouest, une soirée de festin, de danse et de divertissement gratuits offerte par la municipalité aux résidents locaux de 65 ans et plus. L’événement a eu lieu le mercredi 13 décembre au Centre récréatif de Sturgeon Falls, où les organisateurs estiment que 425 personnes se sont réunies pour profiter de bonne compagnie, d’un repas préparé par Sonia’s Patio et de la musique de Ghostrider (Claude Lecuyer).

Après plusieurs annulations en raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie, l’événement a pu être organisé à nouveau par le personnel municipal, à la grande joie des participants. «Tout le monde était très, très heureux. Ils venaient nous voir pour nous remercier. Le repas de Sonia a été un véritable succès ! Les gens étaient très satisfaits,» déclare Michel Gervais, coordonnateur des événements municipaux. Les portes ont été ouvertes à 17 heures et de nombreuses personnes impatientes faisaient déjà la queue à l’extérieur de la salle.

M. Gervais explique que tous les services municipaux ont mis la main à la pâte pour organiser cette fête d’envergure, ce qui en a fait une «entreprise collective à l’échelle de toute la municipalité.» Même les membres du conseil municipal se sont retroussé les manches pour aider à servir le repas. Selon M. Gervais, tout cet effort valait vraiment la peine, vue l’enthousiasme suscitée par le retour de l’événement. Cette forte demande était, selon lui, une grande motivation et le résultat a été très gratifiant. «Les gens ont dansé jusqu’à la fin. D’habitude, la salle commence à se vider après le souper, mais là nous avons eu une bonne foule jusqu’à très tard, tant sur la piste de danse qu’aux tables. Les gens étaient heureux de discuter et de se retrouver. C’était une réunion que tout le monde attendaient depuis très longtemps,» déclare-t-il, ajoutant que la ville reviendra dorénavant à la formule annuelle.