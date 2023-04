Les agriculteurs se réunissent pour apprendre et célébrer leurs réussites

Gérald Beaudry a reçu un prix pour l’ensemble de ses contributions à l’agriculture locale, remis par Dan Olivier et Rhéal Brouillette le 5 avril.

Clément Rainville et Jérôme Rainville ont remporté le trophée du grand champion des meilleures cultures, remis par François Delorme lors de la foire annuelle de l’Association pour l’amélioration des sols et récoltes de Nipissing Ouest et Sudbury Est.

Mathieu Roberge, de la Ferme Roberge, a reçu le prix du meilleur grain de François Delorme lors de la foire annuelle de l’Association pour l’amélioration du sol et récoltes de Nipissing Ouest et Sudbury Est.

Norm Venne a remporté le prix du meilleur foin, présenté par François Delorme, lors de la foire annuelle de l’Association pour l’amélioration des sols et des récoltes de Nipissing Ouest et Sudbury Est.

Gérald Beaudry est honoré pour ses contributions exceptionnelles

Isabel Mosseler

Tribune

Malgré le mauvais temps, environ 30 agriculteurs ont assisté à la foire annuelle de l’Association des sols et récoltes de Nipissing Ouest-Sudbury Est le 5 avril à Cache Bay. Neuf présentations ont eu lieu, couvrant divers enjeux qui touchent le secteur et de nouvelles technologies agricoles, puis l’on a couronné les producteurs des meilleurs récoltes de l’année d’après les échantillons soumis.

Selon le président de l’association, François Delorme, la journée était une excellente occasion de s’informer sur les dernières tendances, les opportunités, les marchés et même les activités sociales destinées aux agriculteurs. Il a évoqué la présentation de James Parsons, agriculteur local à la retraite, écrivain et comptable, qui a fait le point sur les possibilités d’apprentissage au volant d’un tracteur, en écoutant des podcasts agricoles tout en labourant. M. Parsons a fourni une liste de podcasts pertinents, tels que RealAgriculture, comme alternative à l’écoute de la radio pendant le travail dans les champs. «Ils font des podcasts sur toutes sortes de sujets, et c’est toujours amusant d’apprendre de toute façon,» de déclarer M. Delorme.

L’un des moments forts de la journée a été la remise d’un prix spécial à Gérald Beaudry, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la communauté agricole de la région et des progrès qu’il y a facilités sur plus de 70 ans d’activité. La présentation a été faite par Rhéal Brouillette et Dan Olivier, en français et en anglais. Ils ont raconté le parcours de Gérald Beaudry, né en 1941, l’aîné d’une famille de 11 enfants qui exploitait une ferme laitière. Dès l’âge de 12 ans, M. Beaudry participait au club 4-H, aux concours de labour locaux et à la foire aux grains et au foin de North Bay organisée par l’Association des sols et récoltes du district de Nipissing.

Après ses études universitaires, il a été embauché par l’école secondaire de Sturgeon Falls (avant Franco-Cité) pour élaborer un programme d’études agricoles. Ce programme n’a duré que deux ans «parce que les garçons étaient attirés par le travail dans les mines plutôt que par le travail à la ferme.» Suite au décès de son père, Émile Beaudry, en 1965, Gérald s’est impliqué davantage dans la gestion de l’entreprise familiale afin d’aider son frère Jacques, devenu propriétaire. En 1973, il devenait propriétaire de sa propre ferme et, bien que toujours enseignant au secondaire, il trouvait le temps de s’occuper de la ferme. En 1982, il devenait représentant des ventes de produits agricoles pour UCO, le regroupement des coopératives de l’Ontario (plus tard acheté par Growmark), desservant dix coopératives du nord-est de l’Ontario.

Au cours de ses voyages dans le nord de l’Ontario, M. Beaudry constatait le déclin de l’agriculture dans les régions de Cochrane, Kapuskasing et Hearst, et il craignait que «la même chose puisse se produire dans les districts de Nipissing et de Sudbury. La vente des fermes laitières et du bétail risquait de conduire à l’abandon du secteur.» Selon les présentateurs, ces réflexions ont poussé Gérald Beaudry à faire des présentations au collège agricole de New Liskeard, exhortant le gouvernement à établir dans la région des sites d’essais et de recherche sur les cultures. «Le rêve s’est réalisé en 1988 et les sites ont servi de stimulant pour les agriculteurs de la région.»

M. Beaudry a été président de l’association locale pour les sols et les récoltes pendant une dizaine d’années. Il a également été, de 1997 à 2006, directeur de l’association provinciale, représentant les districts de Nipissing et de Parry Sound. En 2017, il a été nommé président d’honneur de l’association provinciale. M. Beaudry a également siégé au conseil d’administration d’Agricorp pendant six ans.

Les présentateurs ont souligné le dévouement constant de M. Beaudry à l’amélioration des sols et récoltes, ainsi que son influence dans toute la région sur les pratiques et l’économie agricoles. «L’un des grands changements en agriculture dans la région a été la construction, par la Coopérative régionale, d’un silo à grains à Verner, en l’an 2000. Les agriculteurs de la région bénéficient de cette infrastructure pour garantir le succès de leur production.»

Gérald Beaudry a été membre fondateur, en 1997, du Projet d’appui à l’agriculture de Nipissing Ouest et Sudbury Est Inc. Il est président de cet organisme depuis 21 ans et au cours de cette période, environ 15 000 acres de terres agricoles ont été équipés de tuiles de drainage souterrain. Il siège au conseil d’administration de la coopérative en tant que secrétaire. Il était responsable des compétitions de labour pendant le grand Concours international de labour de 2019. Son influence s’étend bien au-delà de l’agriculture, dans la vie communautaire, en tant que fervent défenseur de la communauté francophone.

… Pour en savoir plus, cliquez ici