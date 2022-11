Les activités du Souvenir reviennent tranquillement

La Légion royale canadienne tente de reprendre les cérémonies du Jour du Souvenir comme elle les avait connues avant la pandémie, mais les choses tardent à revenir à la normale.

Lori Richer, présidente de la section 225 de la Légion à Sturgeon Falls, explique que les demandes de participation sont bien moins nombreuses qu’à l’habitude. Aucune des écoles locales n’a demandé la présence d’un membre de la Légion pour souligner le 11 novembre, et seulement deux cérémonies publiques étaient prévues, une à la salle de la Légion à Sturgeon Falls et une au cénotaphe de Cache Bay. «Avant, il fallait réserver un autobus pour aller à plein d’endroits différents,» raconte Mme Richer, ajoutant que la Légion faisait des présentations dans toutes les 11 écoles de Nipissing Ouest et même à Warren.

Néanmoins, Mme Richer reste enthousiaste en parlant des activités qui vont de l’avant. «Nous faisons notre campagne des coquelicots comme d’habitude à divers endroits de la ville, et ce depuis le 28 octobre,» dit-elle. Le 2 novembre, elle a continué la tradition d’épingler un coquelicot sur la mairesse Joanne Savage pour signaler le début de la campagne. Elle a aussi dévoilé les résultats de la campagne 2021, qui a généré 12 056$. Ces fonds servent à aider les anciens combattants, précise-t-elle. «Ça peut être pour de l’équipement médical, des appareils auditifs, des aides à la vie indépendante ou à la mobilité… Les dépendants sont aussi couverts.»

Le dimanche 6 novembre, une petite cérémonie avait lieu à Cache Bay pour honorer les anciens combattants et les soldats perdus. Le trottoir devant le cénotaphe était bondé de monde, une trentaine de personnes. Mme Richer avec son 2e vice-président John Hosegrove et le président du comité local Patrick Umbriaco, ainsi que Mme Savage, ont tous marché avec un drapeau jusqu’au monument, avec le sergent d’armes Carleen Dupuis menant la procession. Malgré un vent fort, le temps était plutôt doux pour un matin de novembre. Un peu plus de 12 couronnes ont été déposées au pied du cénotaphe.

Quant à la cérémonie à Sturgeon Falls, elle aura lieu le 11 novembre même, ce vendredi. Une procession fera le tour du quartier pour aboutir au cénotaphe de la rue River, à côté de la salle de la Légion. Mme Savage y prononcera un discours, de même que d’autres dignitaires invités. On déposera ensuite les couronnes, puis un dîner sera servi dans la salle. Des membres de la Légion se rendront aussi aux cérémonies de la Première nation Nipissing le 11 novembre.

Alors que le mois de novembre est consacré au Souvenir, Mme Richer a des projets à plus long terme en vue. «Il faut faire des recherches pour savoir combien de soldats locaux nous avons perdus en Afghanistan et dans d’autres conflits. Les cénotaphes actuels ne comptent que les soldats perdus jusqu’à la guerre de Corée.» Elle voudrait voir un nouveau monument pour honorer le souvenir de ceux qui ne sont pas revenus des plus récents conflits. Ces recherches sont en cours, et elle invite les gens à soumettre des noms. «La Loi sur la protection de la vie privée ralentit notre travail, mais si vous connaissez quelqu’un et voulez soumettre un nom, il sera ajouté,» dit-elle.

Puis même si les activités du Souvenir sont plus modestes cette année, Mme Richer ne perd pas l’espoir de revoir les grandes cérémonies d’avant la pandémie. Elle a surtout hâte de pouvoir retourner dans les écoles, «parce que j’aime vraiment ces interactions avec les écoles et les enfants,» de conclure la présidente.