Le temps est venu de passer le flambeau

Lettre,

J’ai reçu de nombreux messages, textos et appels téléphoniques de personnes m’encourageant à me présenter pour un nouveau mandat de Maire. Je vous remercie infiniment pour votre immense soutien et vos paroles aimables.

Je peux vous assurer que ma décision n’a pas été prise à la légère. J’ai passé d’innombrables jours et nuits à réfléchir à cette décision. Comme vous le savez, mon cœur et ma passion ont toujours été tournés vers le bien-être des gens et de nos belles communautés qui forment notre municipalité. J’ai toujours cru fermement, au cours de mon mandat, que nos ressources les plus précieuses sont les gens.

Je suis reconnaissante pour les 24 années que vous m’avez accordées et qui m’ont permis de travailler pour vous et avec vous. Ensemble, nous avons initié et accompli de beaux projets ! C’est à vous tous et toutes que revient le mérite de ces nombreuses réussites !

Tout au long de ces 24 années, j’ai fait tout mon possible pour remplir mes obligations avec intégrité, loyauté, dévouement et engagement. Tout au long de mon mandat, jamais je n’ai refusé d’assister à une réunion.

J’ai eu le privilège d’être toujours soutenue à 100’% par mon mari et ma famille. Ils ont toujours été mon point d’ancrage et ma force dans les hauts et les bas de ma carrière politique. J’ai perdu le compte du nombre de fois où je leur ai dit « le devoir m’appelle ». Ils se sont tellement habitués à cette expression au fil des ans qu’elle est devenue partie intégrante de notre vie familiale quotidienne. Bien sûr, c’était un choix personnel, et un choix que je ne regrette pas.

Vous m’avez ouvert la porte en m’offrant l’expérience la plus gratifiante qui soit et que j’ai énormément appréciée. À ce jour, la partie la plus remarquable de ce voyage a été de travailler avec tant de personnes remarquables de Nipissing Ouest.

C’est avec le cœur lourd que je vous partage ma décision de ne pas poursuivre un autre mandat. J’ai présentement plusieurs engagements personnels qui prennent beaucoup de temps, notamment un déménagement à Sturgeon Falls, le mariage de ma fille et le bien-être de mon mari.

Le temps est venu pour moi d’être le point d’ancrage et la force pour mon mari et ma famille, et de passer du temps de qualité avec eux.

Encore une fois, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous mes partisans, mes amis, ma famille et tous ceux et celles qui m’ont accordé leur vote de confiance tout au long de ces 24 années. Je continuerai à servir et à travailler en votre nom jusqu’à la fin de mon mandat.

Comme vous tous et toutes, je suis également impatiente de connaître le résultat des nominations soumises à la date limite du 19 août. La succession doit être la bonne personne pour le poste. Ce que je sais, c’est que le travail d’un politicien s’accompagne de plus de critiques que de louanges.

Si quelqu’un ne peut pas accepter les critiques ou voir les erreurs, ce poste n’est pas fait pour lui ou elle. Ces mots m’ont été rapportés, lors de ma première campagne, par un homme d’affaires respecté et prospère. Ses sages paroles ont toujours résonné en moi et je les prendrai en considération afin de déterminer qui aura mon soutien lors de la prochaine élection municipale.

Respectueusement,

Joanne Savage

Maire